Kinoafisha Film festivals Cannes Film Festival Events Cannes Film Festival 1962

All nominated films "Cannes Film Festival" in 1962

Site France
Date 7 May 1962 - 23 May 1962
Palme d'Or
O Pagador de Promessas 8.3
O Pagador de Promessas Pagador de Promessas, O
Anselmo Duarte
Winner
All nominees
And Love Has Vanished Dvoje
Aleksandr Petrovich
The Small Stranger Al gharib al saghir
Georges Nasser
Joseph the Dreamer Ba'al Hahalomot
Alina Gross, Yoram Gross
All Fall Down All Fall Down
John Frankenheimer
Placido Plácido
Luis García Berlanga
The Man from the First Century Muz z prvního století
Oldrzhih Lipskiy
The Magnificent Concubine Yang Gui Fei
Han Hsiang Li
Adorable Julia Julia, du bist zauberhaft
Alfred Weidenmann
Advise & Consent Advise & Consent
Otto Preminger
The Exterminating Angel 8.0
The Exterminating Angel El angel exterminador
Luis Buñuel
The Trial of Joan of Arc 7.5
The Trial of Joan of Arc Proces de Jeanne d'Arc
Robert Bresson
When the Trees Were Tall 7.8
When the Trees Were Tall Kogda derevya byli bolshimi
Lev Kulidzhanov
Foundry Town Kyûpora no aru machi
Kiriô Urayama
Captive Flock Pleneno yato
Ducho Mundrov
A Dog's Life Mondo cane
Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti, Franco Prosperi
The Bread of Those Early Years Das Brot der frühen Jahre
Herbert Vesely
Children of the Sun Les enfants du soleil
Jacques Séverac
Cleo from 5 to 7 7.9
Cleo from 5 to 7 Cleo de 5 a 7
Agnès Varda
A Dog's Life Mondo cane
Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti, Franco Prosperi
Electra 7.6
Electra Ilektra
Mihalis Kakoyannis
Konga Yo Konga Yo
Yves Allégret
Long Day's Journey Into Night 7.6
Long Day's Journey Into Night
Sidney Lumet
Eclipse 7.2
Eclipse L' Eclisse
Michelangelo Antonioni
The Female: Seventy Times Seven Setenta veces siete
Leopoldo Torre Nilsson
Harry and the Butler Harry og kammertjeneren
Bent Christensen
Dom bez okien Dom bez okien
Stanislaw Jedryka
The Goddess Devi
Satyajit Ray
A Bomb Was Stolen 6.7
A Bomb Was Stolen S-a furat o bomba
Ion Popescu-Gopo
A Taste of Honey 7.5
A Taste of Honey Taste of Honey, A
Tony Richardson
Liberté 1 Liberté 1
Iv Champi
Âmes et rythmes Âmes et rythmes
Abdelaziz Ramdani
Les amants de Teruel Les amants de Teruel
Raymon Rulo
Divorce, Italian Style 7.7
Divorce, Italian Style Divorzio all'italiana
Pietro Germi
The Innocents The Innocents
Jack Clayton
FIPRESCI Prize / Competition
The Exterminating Angel 8.0
The Exterminating Angel El angel exterminador
Luis Buñuel
Winner
Palme d'Or - Best Short Film
Occurrence at Owl Creek Bridge La rivière du hibou
Robert Enrico
Winner
Technical Grand Prize
The Magnificent Concubine Yang Gui Fei
Han Hsiang Li
Winner
Electra 7.6
Electra Ilektra
Mihalis Kakoyannis
Winner
Les amants de Teruel Les amants de Teruel
Raymon Rulo
Winner
Best Actor
Long Day's Journey Into Night 7.6
Long Day's Journey Into Night
Jason Robards, Dean Stockwell, Ralph Richardson
Winner
A Taste of Honey 7.5
A Taste of Honey Taste of Honey, A
Murray Melvin
Winner
Long Day's Journey Into Night 7.6
Long Day's Journey Into Night
Jason Robards, Dean Stockwell, Ralph Richardson
Winner
Best Actress
A Taste of Honey 7.5
A Taste of Honey Taste of Honey, A
Rita Tushingham
Winner
Long Day's Journey Into Night 7.6
Long Day's Journey Into Night
Katharine Hepburn
Winner
Jury Special Prize
Eclipse 7.2
Eclipse L' Eclisse
Michelangelo Antonioni Tied with Procès de Jeanne d'Arc (1962).
Winner
The Trial of Joan of Arc 7.5
The Trial of Joan of Arc Proces de Jeanne d'Arc
Robert Bresson Tied with L'eclisse (1962).
Winner
Award / Best Cinematic Transposition (Prix de la meilleure transposition cinématographique)
Electra 7.6
Electra Ilektra
Mihalis Kakoyannis
Winner
Award / Best Comedy (Prix de la meilleure comédie)
Divorce, Italian Style 7.7
Divorce, Italian Style Divorzio all'italiana
Pietro Germi
Winner
OCIC Award
The Trial of Joan of Arc 7.5
The Trial of Joan of Arc Proces de Jeanne d'Arc
Robert Bresson Produced by 'Agnès Delahaie' aka 'Annie Dorfmann'.
Winner
