Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals Cannes Film Festival Events Cannes Film Festival 1973

All nominated films "Cannes Film Festival" in 1973

Site France
Date 10 May 1973 - 25 May 1973
Palme d'Or
Scarecrow 7.5
Scarecrow
Dzherri Shatcberg Tied with The Hireling (1973).
Winner
The Hireling The Hireling
Alan Bridges Tied with Scarecrow (1973).
Winner
All nominees
Secrets of a Nurse Bisturi, la mafia bianca
Luigi Zampa
Godspell Godspell: A Musical Based on the Gospel According to St. Matthew
David Greene
Petöfi '73 Petöfi '73
Ferenc Kardos
Planete sauvage, La 7.9
Planete sauvage, La
René Laloux
The Vows A Promessa
António de Macedo
The Mother and the Whore 7.8
The Mother and the Whore La maman et la putain
Jean Eustache
The Invitation L'invitation
Claude Goretta
Electra Glide in Blue Electra Glide in Blue
James William Guercio
Belle Belle
André Delvaux
La otra imagen La otra imagen
Antoni Ribas
Vogliamo i colonnelli Vogliamo i colonnelli
Mario Monicelli
Far West Le Far-West
Jacques Brel
Jeremy Jeremy
Arthur Barron
The Death of a Lumberjack La mort d'un bûcheron
Gilles Carle
The Effect of Gamma Rays on Man-in-the-Moon Marigolds The Effect of Gamma Rays on Man-in-the-Moon Marigolds
Paul Newman
The Hourglass Sanatorium 7.5
The Hourglass Sanatorium Sanatorium pod klepsydra
Voyceh Has
Monologue 7.4
Monologue Monolog
Ilya Averbakh
O Lucky Man! 7.0
O Lucky Man! O lucky man!
Lindsay Anderson
Ana and the Wolves 7.4
Ana and the Wolves Ana y los lobos
Carlos Saura
One Hamlet Less Un Amleto di meno
Carmelo Bene
La Grande Bouffe 7.1
La Grande Bouffe Grande bouffe, La
Marco Ferreri
Love & Anarchy Film d'amore e d'anarchia, ovvero 'stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza...'
Lina Wertmüller
FIPRESCI Prize
The Mother and the Whore 7.8
The Mother and the Whore La maman et la putain
Jean Eustache Tied with La grande bouffe (1973).
Winner
La Grande Bouffe 7.1
La Grande Bouffe Grande bouffe, La
Marco Ferreri Tied with La maman et la putain (1973).
Winner
Grand Prize of the Jury
The Mother and the Whore 7.8
The Mother and the Whore La maman et la putain
Jean Eustache
Winner
Palme d'Or - Best Short Film
Balablok Balablok
Bretislav Pojar
Winner
All nominees
Skagen 1972 Skagen 1972
Claus Weeke
La ligne de Sceaux La ligne de Sceaux
Jean-Paul Török
Az 1812-es év Az 1812-es év
Sándor Reisenbüchler
La tête La tête
Emile Bourget
Langage du geste Langage du geste
Kamal El-Shaikh
Space Boy Space Boy
Renate Druks
Technical Grand Prize
Cries and Whispers 7.7
Cries and Whispers
Ingmar Bergman
Winner
Best Actor
Love & Anarchy Film d'amore e d'anarchia, ovvero 'stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza...'
Giancarlo Giannini
Winner
Best Actress
The Effect of Gamma Rays on Man-in-the-Moon Marigolds The Effect of Gamma Rays on Man-in-the-Moon Marigolds
Joanne Woodward
Winner
Jury Prize / Best Short Film
Az 1812-es év Az 1812-es év
Sándor Reisenbüchler
Winner
Jury Prize
The Invitation L'invitation
Claude Goretta Tied with Sanatorium pod Klepsydra (1973).
Winner
The Hourglass Sanatorium 7.5
The Hourglass Sanatorium Sanatorium pod klepsydra
Voyceh Has Tied with L'invitation (1973).
Winner
International Prize / Dramatic Film
The Invitation L'invitation
Claude Goretta
Winner
Special Award
The Hireling The Hireling
Sarah Miles
Winner
Planete sauvage, La 7.9
Planete sauvage, La
René Laloux
Winner
Best First Work
Jeremy Jeremy
Arthur Barron
Winner
OCIC Award
Scarecrow 7.5
Scarecrow
Dzherri Shatcberg
Winner
Year
Nominations

Other awards and film festivals

Academy Awards, USA
1929-2025
Academy Awards, USA
Golden Globes, USA
Golden Globe Award
1944-2025
Golden Globes, USA
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Primetime Emmy Awards
BAFTA Awards
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA Awards
Venice Film Festival
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Venice Film Festival
Razzie Awards
Razzie
1981-2025
Razzie Awards
MTV Movie + TV Awards
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
MTV Movie + TV Awards
Sundance Film Festival
1982-2025
Sundance Film Festival
St. Petersburg Message to Man Film Festival
1993-2025
St. Petersburg Message to Man Film Festival
Berlin International Film Festival
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Berlin International Film Festival
Sochi International Film Festival
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Sochi International Film Festival
Screen Actors Guild Awards
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Screen Actors Guild Awards
2024-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Moscow International Film Festival
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Moscow International Film Festival
Window to Europe
1993-2025
Window to Europe
Toronto International Film Festival
1978-2025
Toronto International Film Festival
Tallinn Black Nights Film Festival
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Tallinn Black Nights Film Festival
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more