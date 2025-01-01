Menu
Kinoafisha Film festivals Cannes Film Festival Events Cannes Film Festival 1967

All nominated films "Cannes Film Festival" in 1967

Site France
Date 27 April 1967 - 12 May 1967
Palme d'Or
Blowup 7.2
Blowup
Michelangelo Antonioni
Winner
All nominees
The Climax L'immorale
Pietro Germi
Accident Accident
Joseph Losey
My Love, My Love Mon amour Mon amour
Nadine Trintignant
We Still Kill the Old Way A ciascuno il suo
Elio Petri
Elvira Madigan 7.2
Elvira Madigan
Bo Widerberg
A Degree of Murder Mord und Totschlag
Folker Shlendorf
The Last Meeting Último encuentro
Antonio Eceiza
Entranced Earth Terra em Transe
Glauber Rocha
Hotel for Strangers Hotel pro cizince
Antonín Mása
Misunderstood Incompreso (Vita col figlio)
Luigi Comencini
The Killing Game Jeu de massacre
Alain Jessua
7.8
I Even Met Happy Gypsies Skupljaci perja
Aleksandr Petrovich
Mouchette 7.8
Mouchette
Robert Bresson
The Unknown Man of Shandigor 6.4
The Unknown Man of Shandigor L'inconnu de Shandigor
Jean-Louis Roy
Ulysses 6.4
Ulysses
Joseph Strick
Monday's Child La chica del lunes
Leopoldo Torre Nilsson
Pedro Paramo Pedro Páramo
Carlos Velo
Ten Thousand Days Tízezer nap
Ferenc Kósa
The Red Mantle Den røde kappe
Gebriel Aksel
The Winds of the Aures Rih al awras
Mohammed Lakhdar-Hamina
Three Days and a Child Shlosha Yamim Veyeled
Uri Zohar
Katerina Izmailova 7.5
Katerina Izmailova
Mihail Shapiro
You're a Big Boy Now You're a Big Boy Now
Francis Ford Coppola
FIPRESCI Prize
Entranced Earth Terra em Transe
Glauber Rocha
Winner
7.8
I Even Met Happy Gypsies Skupljaci perja
Aleksandr Petrovich
Winner
Grand Prize of the Jury / Best Short Film
Jedan plus jedan jeste tri Jedan plus jedan jeste tri
Branko Ranitovic
Winner
Gloire à Félix Tournachon Gloire à Félix Tournachon
André Martin
Winner
Grand Prize of the Jury
7.8
I Even Met Happy Gypsies Skupljaci perja
Aleksandr Petrovich Together with Accident (1967).
Winner
Accident Accident
Joseph Losey Together with Skupljaci perja (1967).
Winner
Palme d'Or - Best Short Film
Sky Over Holland Sky Over Holland
John Fernhout
Winner
All nominees
L'emploi du temps L'emploi du temps
Bernard Lemoine
Die widerrechtliche Ausübung der Astronomie Die widerrechtliche Ausübung der Astronomie
Piter Shamoni
Gloire à Félix Tournachon Gloire à Félix Tournachon
André Martin
Insitne umenie Insitne umenie
Vlado Kubenko
Toys Toys
Grant Munro
A Herb Alpert & the Tijuana Brass Double Feature A Herb Alpert & the Tijuana Brass Double Feature
John Hubley
Crunch-crunch Crunch-crunch
Carlos Marchiori
La tana La tana
Luigi Di Gianni
Larghetto Larghetto
Waclaw Kondek
Opus Opus
Don Levy
Remedios Varo Remedios Varo
Jomí García Ascot
Dada Dada
Greta Deses
Versailles Versailles
Albert Lamorisse
Jedan plus jedan jeste tri Jedan plus jedan jeste tri
Branko Ranitovic
A napló A napló
György Kovásznai
Special Mention / Best Short Film
L'emploi du temps L'emploi du temps
Bernard Lemoine
Winner
Technical Grand Prize
Sky Over Holland Sky Over Holland
John Fernhout
Winner
Technical Grand Prize - Special Mention
Versailles Versailles
Albert Lamorisse
Winner
The Red Mantle Den røde kappe
Gebriel Aksel
Winner
Best Actor
Three Days and a Child Shlosha Yamim Veyeled
Oded Kotler
Winner
Best Actress
Elvira Madigan 7.2
Elvira Madigan
Pia Degermark
Winner
Best Director
Ten Thousand Days Tízezer nap
Ferenc Kósa
Winner
Best Screenplay
We Still Kill the Old Way A ciascuno il suo
Elio Petri Tied with Jeu de massacre (1967).
Winner
The Killing Game Jeu de massacre
Alain Jessua Tied with A ciascuno il suo (1967).
Winner
Special Distinction / Homage by the Jury's Unanimous Decision
Mouchette 7.8
Mouchette
Robert Bresson
Winner
Best First Work
The Winds of the Aures Rih al awras
Mohammed Lakhdar-Hamina
Winner
OCIC Award
Mouchette 7.8
Mouchette
Robert Bresson
Winner
