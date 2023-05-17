Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Monster
7.6
Monster - Trailer
Kinoafisha Films Monster
7.6

Monster

, 2023
Kaibutsu
Japan / Drama, Thriller / 18+
Trailers
Poster of Monster
7.6
Monster - Trailer
Monster  Trailer

Synopsis

When her young son Minato starts to behave strangely, his mother feels that there is something wrong. Discovering that a teacher is responsible, she storms into the school demanding to know what's going on. But as the story unfolds through the eyes of mother, teacher and child, the truth gradually emerges.

Cast

Sakura Ando
Sakura Ando
Saori Mugino
Eita Nagayama
Michitoshi Hori
Mitsuki Takahata
Hirona Suzumura
Soya Kurokawa
Minato Mugino
Hinata Hiiragi
Yori Hoshikawa
Akihiro Kakuta
Fumiaki Shôda
Shido Nakamura
Shido Nakamura
Kiyotaka Hoshikawa
Yūko Tanaka
Yūko Tanaka
Makiko Fushimi
Daisuke Kuroda
Shinagawa
Ryû Morioka
Kanzaki
Director Hirokazu Koreeda
Writer Yûji Sakamoto
Composer Ryûichi Sakamoto
Cast and Crew

Film details

Country Japan
Runtime 2 hours 6 minutes
Production year 2023
Online premiere 14 September 2023
World premiere 17 May 2023
Release date
9 May 2024 Australia M
30 November 2023 Brazil 12
15 March 2024 Bulgaria
8 December 2023 Canada
5 January 2024 Finland Tulossa
27 December 2023 France TP
21 March 2024 Germany 12
8 March 2024 Great Britain 12A
22 June 2023 Hong Kong IIA
3 January 2024 Indonesia
12 September 2024 Israel 14
22 August 2024 Italy
2 June 2023 Japan G
14 March 2024 Lithuania N13
7 December 2023 Mexico B
7 June 2024 Moldova
10 October 2024 Montenegro o.A.
18 January 2024 Netherlands 9
11 October 2023 Philippines PG
7 June 2024 Poland
7 March 2024 Portugal M/12
24 February 2024 Serbia
22 June 2023 Singapore M18
29 November 2023 South Korea 12
27 October 2023 Spain
22 December 2023 Sweden 7
7 July 2023 Taiwan 0+
14 September 2023 Thailand G
21 July 2023 Viet Nam
Worldwide Gross $20,457,177
Production AOI Promotion, Bun-Buku, Fuji Television Network (Fuji TV)
Also known as
Kaibutsu, Monster, 怪物, La inocencia, Monstruo, Монстр, Canavar, Čudovište, Culpado - Inocente - Monstro, Die Unschuld, Koletis, L'innocence, L'innocenza, Monster - vaarallinen leikki, Monstras, Monstre, Monstro, Monstrs, Quái Vật, Szörnyeteg, Tmimoot, Το τέρας, Монструм, かいぶつ, Briesmonis, מפלצת

Film rating

7.6
Rate 10 votes
7.8 IMDb
Updated 5 August 2026

Film Trailers

All trailers
Monster - Trailer
Monster Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel

Quotes

Fushimi If only some people can have it, that's not happiness. That's just nonsense. Happiness is something anyone can have.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Mutiny
Mutiny
2026, USA, Action, Thriller, Crime
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Moonzy the Movie
Moonzy the Movie
2026, Russia, Animation, Children's, Family
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Moana
Moana
2026, USA, Adventure, Comedy, Family
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Hive
Hive
2026, Canada, Horror, Detective, Sci-Fi
Deep Water
Deep Water
2026, USA / Spain, Action, Horror, Thriller
Interstellar
Interstellar
2014, USA / Great Britain, Sci-Fi
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more