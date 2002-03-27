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Милтон Берл
Милтон Берл
Milton Berle
О персоне
Фильмография
Милтон Берл
Milton Berle
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Дата рождения
12 июля 1908
Возраст
93 года
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
27 марта 2002
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Милтон Берл
Родился 12 июля, 1908 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Милтон Берл
Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир
комедия
1963, США
7.0
Серенада солнечной долины
комедия, мюзикл, мелодрама
1941, США
6.0
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