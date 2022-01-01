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Бетт Дэвис
Бетт Дэвис
Bette Davis
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Бетт Дэвис
Bette Davis
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Дата рождения
5 апреля 1908
Возраст
81 год
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
6 октября 1989
Карьера
Актриса
Биография Бетт Дэвис
Родилась 5 апреля 1908 года. Массачусетс, США
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Фильмография Бетт Дэвис
Смерть на Ниле
драма, детектив, криминал
1978, Великобритания
7.0
Игры в карты по-научному
драма, комедия
1972, Италия
7.0
Свадебный завтрак
документальный, комедия
1956, США
6.0
Звезда
драма
1952, США
7.0
Все о Еве
драма
1950, США
7.0
Маленькие лисички
мелодрама, драма
1941, США
8.0
Иезавель
драма
1938,
6.0
Та самая женщина
драма, мелодрама
1937, США
6.0
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