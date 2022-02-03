Содержание:

Марлон Брандо – фильмы

- Марлон Брандо – «Крёстный отец»

- Марлон Брандо – «Трамвай «Желание»

Марлон Брандо – Личная жизнь

Американский актёр кино и телевидения, кинорежиссер и политический активист Марлон Брандо родился 3 апреля 1924 года в Омахе, штат Небраска, США. Отец – Марлон Брандо старший – работал производителем кормов. Мать, Дороти Пэннибейкер, была актрисой. Марлон был младшим ребенком в семье, рос со старшими сестрами: Джослин стала художницей, а Фрэнсис пошла по стопам матери и стала актрисой. По линии отца дети имели немецкие корни.

С 11 лет мальчик увлёкся кино: картина «Мятеж на «Баунти» оставила в его памяти неизгладимое впечатление. В отрочестве стал показывать успехи в спорте: например, мог отжаться на руках тысячу раз. Затем вступил в школьный театральный кружок, где любил играть злодеев. Затем решил играть на барабанах и даже создал свою группу, но разочаровавшись, увлекся радиоспектаклями. Брандо заметил, что у него получается имитировать чужие голоса.

В 1941 году 17-летнего юношу направили в военное училище Шэттак. Преподаватель Вагнер открыл актерский талант Марлона, парень бросил военное училище и начал актерскую карьеру. Брандо скончался 1 июля 2004 года в Лос-Анджелесе. У актёра есть своя «звезда» на Голливудской аллее славы.



Марлон Брандо – фильмы

Брандо дебютировал на большом экране, снявшись в драме «Я помню, мама» (1944), благодаря которой был сразу замечен режиссерами и кинокритиками. Затем последовали роли в фильмах «Трамвай «Желание» (1951, режиссер Элиа Казан), («Вива, Сапата!» (1952, режиссер Элиа Казан), «Юлий Цезарь» (1953, режиссер Джозеф Манкевич), благодаря которым Марлона Брандо признали секс-символом 50-ых. В 1954 году актер получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в картине Элиа Казана «В порту».

В 1961 году поставил вестерн «Одноглазые валеты», получивший награду «Золотая раковина» фестиваля в Сан-Себастьяне. Фильм стал единственной режиссерской работой Брандо.

В 1970-ых актер снялся в культовых фильмах «Последнее танго в Париже» Бернардо Бертолуччи (1972), «Супермен» Ричарда Доннера (1978), «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы (1979).

В 1980-ом году заявил о своем уходе из кино, тем не менее, он продолжал сниматься в ролях второго плана. Последним фильмом актера стала лента «Возвращение супермена» режиссера Брайана Сингера (2006), вышедшая через два года после смерти актёра.



Марлон Брандо – «Крёстный отец»

В 1972 году Брандо сыграл представителя итальянской мафии, дона Вито Корлеоне в картине Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец». За эту роль Брандо удостоили «Оскара», но артист отказался от награды в знак протеста дискриминации индейцев. Коппола пригласил актера для съемок во второй части «Крестного отца», но из-за разногласий с компанией Paramount Брандо не попал в картину.



Марлон Брандо – «Трамвай «Желание»

В 1951 году Элиа Казан снял экранизацию одноименной пьесы Теннесси Уильямса «Трамвай «Желание». Главные роли сыграли Вивьен Ли и Марлон Брандо, картина получила 4 премии «Оскар», Брандо был номинирован в качестве лучшего исполнителя мужской роли. В картине актёр сыграл грубого и жестоко мужчину Стэнли Ковальски, доведшего сестру своей жены Бланш (Вивьен Ли) до безумия. Фильм признан классикой кинематографа.



Марлон Брандо – Личная жизнь

У актера была довольно бурная личная жизнь: он был трижды женат и стал отцом одиннадцати детей, шесть из которых – приемные. От первого брака с актрисой Анной Кашфри родился сын Кристиан Леви Брандо, от второго брака с актрисой Мовитой Кастанедой – сын Мико и дочь Ребекка. В третьем браке с таитянкой Таритой Териипией появились сын Симон Тейхоту Брандо и дочь Тарита Чейнни Брандо. От связи с гувернанткой Марией Кристиной Руис родилась дочь Нина Присцилла Брандо (1989) и двое сыновей – Майлс Джонатан Брандо (1992) и Тимоти Гэхэн Брандо (1994). Актер удочерил Петру Корвал – дочь помощников Каролины Баррет и Джеймса Клавелла, а также Маймити Брандо и Раиатуа Брандо.