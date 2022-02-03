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Марлон Брандо

Marlon Brando
Марлон Брандо
Марлон Брандо Marlon Brando
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Дата рождения
3 апреля 1924
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
1 июля 2004
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Марлона Брандо

Содержание: 
Марлон Брандо – фильмы
  - Марлон Брандо – «Крёстный отец»
  - Марлон Брандо – «Трамвай «Желание»
Марлон Брандо – Личная жизнь

Американский актёр кино и телевидения, кинорежиссер и политический активист Марлон Брандо родился 3 апреля 1924 года в Омахе, штат Небраска, США. Отец – Марлон Брандо старший – работал производителем кормов. Мать, Дороти Пэннибейкер, была актрисой. Марлон был младшим ребенком в семье, рос со старшими сестрами: Джослин стала художницей, а Фрэнсис пошла по стопам матери и стала актрисой. По линии отца дети имели немецкие корни.

С 11 лет мальчик увлёкся кино: картина «Мятеж на «Баунти» оставила в его памяти неизгладимое впечатление. В отрочестве стал показывать успехи в спорте: например, мог отжаться на руках тысячу раз. Затем вступил в школьный театральный кружок, где любил играть злодеев. Затем решил играть на барабанах и даже создал свою группу, но разочаровавшись, увлекся радиоспектаклями. Брандо заметил, что у него получается имитировать чужие голоса.

В 1941 году 17-летнего юношу направили в военное училище Шэттак. Преподаватель Вагнер открыл актерский талант Марлона, парень бросил военное училище и начал актерскую карьеру. Брандо скончался 1 июля 2004 года в Лос-Анджелесе. У актёра есть своя «звезда» на Голливудской аллее славы.


Марлон Брандо – фильмы

Брандо дебютировал на большом экране, снявшись в драме «Я помню, мама» (1944), благодаря которой был сразу замечен режиссерами и кинокритиками. Затем последовали роли в фильмах «Трамвай «Желание» (1951, режиссер Элиа Казан), («Вива, Сапата!» (1952, режиссер Элиа Казан), «Юлий Цезарь» (1953, режиссер Джозеф Манкевич), благодаря которым Марлона  Брандо признали секс-символом 50-ых. В 1954 году актер получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в картине Элиа Казана «В порту».

В 1961 году поставил вестерн «Одноглазые валеты», получивший награду «Золотая раковина» фестиваля в Сан-Себастьяне. Фильм стал единственной режиссерской работой Брандо.

В 1970-ых актер снялся в культовых фильмах «Последнее танго в Париже» Бернардо Бертолуччи (1972), «Супермен» Ричарда Доннера (1978), «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы (1979).

В 1980-ом году заявил о своем уходе из кино, тем не менее, он продолжал сниматься в ролях второго плана. Последним фильмом актера стала лента «Возвращение супермена» режиссера Брайана Сингера (2006), вышедшая через два года после смерти актёра.


Марлон Брандо – «Крёстный отец»

В 1972 году Брандо сыграл представителя итальянской мафии, дона Вито Корлеоне в картине Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец». За эту роль Брандо удостоили «Оскара», но артист отказался от награды в знак протеста дискриминации индейцев. Коппола пригласил актера для съемок во второй части «Крестного отца», но из-за разногласий с компанией Paramount Брандо не попал в картину.


Марлон Брандо – «Трамвай «Желание»

В 1951 году Элиа Казан снял экранизацию одноименной пьесы Теннесси Уильямса «Трамвай «Желание». Главные роли сыграли Вивьен Ли и Марлон Брандо, картина получила 4 премии «Оскар», Брандо был номинирован в качестве лучшего исполнителя мужской роли. В картине актёр сыграл грубого и жестоко мужчину Стэнли Ковальски, доведшего сестру своей жены Бланш (Вивьен Ли) до безумия. Фильм признан классикой кинематографа.


Марлон Брандо – Личная жизнь

У актера была довольно бурная личная жизнь: он был трижды женат и стал отцом одиннадцати детей, шесть из которых – приемные. От первого брака с актрисой Анной Кашфри  родился сын Кристиан Леви Брандо, от второго брака с актрисой Мовитой Кастанедой – сын Мико и дочь Ребекка. В третьем браке с таитянкой Таритой Териипией появились  сын Симон Тейхоту Брандо и дочь Тарита Чейнни Брандо. От связи с гувернанткой Марией Кристиной Руис родилась дочь Нина Присцилла Брандо (1989) и двое сыновей – Майлс Джонатан Брандо (1992) и Тимоти Гэхэн Брандо (1994). Актер удочерил Петру Корвал – дочь помощников Каролины Баррет и Джеймса Клавелла, а также Маймити Брандо и Раиатуа Брандо.

Интересные факты о Марлоне Брандо

Марлон Брандо и Роберт Де Ниро впервые за всю историю кино получили награду «Оскар» за исполнение роли одного и того же персонажа – Вито Корлеоне в «Крестном отце». Брандо играл стареющего мафиози, Де Ниро – молодого Корлеоне.

Марлон Брандо был владельцем собственного острова во Французской Полинезии в Тихом океане: актёр приобрел «кусочек рая» в 1967 году.

Сын Мико работал телохранителем у Майкла Джексона, благодаря чему между поп-королем и известным актером завязалась дружба.

Марлон Брандо поддерживал движение американских индейцев и движение за гражданские права чернокожих в США.

Фильмография Марлона Брандо
Послушай меня, Марлон
Послушай меня, Марлон
биография, документальный 2015, Великобритания
8.0
Накойкаци
Накойкаци
военный, документальный 2002, США
6.0
Медвежатник
Медвежатник
триллер, боевик, драма 2001, Германия / США
7.0
Легкие деньги
Легкие деньги
криминал, комедия 1998, Канада
5.0
Храбрец
Храбрец
драма 1997, США
6.0
Остров доктора Моро
Остров доктора Моро
фантастика, триллер, ужасы 1996, США
5.0
Столетие американского кино
Столетие американского кино
документальный 1995, США
7.0
Дон Жуан де Марко
Дон Жуан де Марко
драма, комедия, мелодрама 1995, США
6.0
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