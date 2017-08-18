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Кэтрин Хепберн
Кэтрин Хепберн
Katharine Hepburn
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Кэтрин Хепберн
Katharine Hepburn
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Дата рождения
12 мая 1907
Возраст
96 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
29 июня 2003
Карьера
Актриса, Сценарист
Биография Кэтрин Хепберн
Родилась 12 мая 1907 года, Хартфорд, Коннектикут, США.
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Фильмография Кэтрин Хепберн
Любовный роман
драма, мелодрама
1994, США
6.0
Грейс Куигли
комедия
1984, США
5.0
На Золотом пруду
драма
1981, США / Великобритания
7.0
Вышел зайчик полетать
приключения
1978, США
5.0
Рустер Когберн
боевик, драма, вестерн
1975, США
6.0
Неустойчивое равновесие
драма
1973, США / Канада / Великобритания
6.0
Троянки
драма
1971, США / Великобритания / Греция
7.0
Безумная из Шайо
комедия, драма
1969, США
6.0
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