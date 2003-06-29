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Кэтрин Хепберн
Katharine Hepburn
Киноафиша
Персоны
Кэтрин Хепберн
Кэтрин Хепберн
Katharine Hepburn
Дата рождения
12 мая 1907
Возраст
96 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
29 июня 2003
Карьера
Актриса, Сценарист
Место рождения
Хартфорд, США
Место смерти
Олд-Сейбрук, США
Место захоронения
Cedar Hill Cemetery, США
Рост
170 см
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
Биография Кэтрин Хепберн
Родилась 12 мая 1907 года, Хартфорд, Коннектикут, США.
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Популярные фильмы
8.1
Филадельфийская история
(1940)
8.0
Воспитание крошки
(1938)
7.8
Праздник
(1938)
Фильмография Кэтрин Хепберн
7.3
Элизабет Тейлор: Потерянные кассеты
Elizabeth Taylor: The Lost Tapes
документальный
2024, США
Смотреть трейлер
6.1
Любовный роман
Love Affair
драма, мелодрама
1994, США
5.8
Грейс Куигли
Grace Quigley
комедия
1984, США
7.6
На Золотом пруду
On Golden Pond
драма
1981, США / Великобритания
5.2
Вышел зайчик полетать
Olly, Olly, Oxen Free
приключения
1978, США
6.9
Рустер Когберн
Rooster Cogburn
боевик, драма, вестерн
1975, США
6.6
Неустойчивое равновесие
A Delicate Balance
драма
1973, США / Канада / Великобритания
6.9
Троянки
The Trojan Women
драма
1971, США / Великобритания / Греция
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Новости о Кэтрин Хепберн
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