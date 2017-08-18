Кэтрин Хепберн

8 звезд, изменивших супругам со своими партнерами по съемкам

Большинство кинознатоков подтвердят, что секрет убедительных романтических сцен в кино – химия между актерами. Порой эта химия не заканчивается с репликой «Стоп, снято» и выходит за пределы съемочной площадки – с трагическими результатами. «Киноафиша» вспоминает 9 голливудских звезд, которые этой самой химии сопротивляться не смогли и изменили супругам со своими партнерами по съемкам.