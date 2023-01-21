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6.9
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Фильмы
Элвис
6.9
Элвис
, 1979
Elvis
США / биография, драма, музыка / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Места съёмок
6.9
О фильме
Биографический фильм рассказывает о зарождении звезды Элвиса Пресли.
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В ролях
Курт Рассел
Elvis Presley
Шелли Уинтерс
Gladys Presley
Бинг Рассел
Vernon Presley
Роберт Грэй
Red West
Сизон Хабли
Priscilla Presley
Пэт Хингл
Colonel Tom Parker
Мелоди Андерсон
Bonnie
Эд Бегли мл.
D J Fontana
Джеймс Каннинг
Scotty Moore
Чарльз Сайферс
Sam Phillips
Режиссер
Джон Карпентер
Сценарист
Энтони Лоуренс
Композитор
Джо Ренцетти
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
2 часа 30 минут
Год выпуска
1979
Премьера в мире
10 февраля 1979
Дата выхода
10 февраля 1979
Бразилия
8 августа 1979
Италия
22 августа 1979
Франция
U
Бюджет
$2 100 000
Производство
Dick Clark Productions
Другие названия
Elvis, Elvis - The King, Elvis - The Movie, Elvis não morreu, Elvis the Movie, Elvis, il re del rock, Elvis, o vasilias tou rock, Elvis: The Movie, Le Roman d'Elvis, Έλβις, ο βασιλιάς του ροκ, Элвис
Еще
Рейтинг фильма
6.9
Оцените
10
голосов
6.9
IMDb
Обновлено 21 января 2023
Отзывы о фильме
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