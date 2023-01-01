Элвис, 1979

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о выходе в прокат О фильме Биографический фильм рассказывает о зарождении звезды Элвиса Пресли. Развернуть 7.0 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7 Продолжительность 2 часа 30 минут Год выпуска 1979 Режиссер Джон Карпентер В ролях Курт Рассел Шелли Уинтерс Бинг Рассел Роберт Грэй Все актеры и съемочная группа 1 постер

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