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Постер фильма Зона военных действий
Постер фильма Зона военных действий
Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 7.2
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2 постера
Киноафиша Фильмы Зона военных действий

Зона военных действий

The War Zone 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

15-летний Том переезжает вместе с семьей из Лондона в провинциальный Девон. Здесь ничего не происходит, только все время идет дождь. Хмурая погода — подходящий фон унылой повседневности. В доме царят отчужденность и равнодушие. Мать семейства ждет третьего ребенка, но предстоящее событие трудно назвать желанным. Единственный человек, с которым Том в состоянии общаться, это старшая сестра Джесси, которую связывают какие-то странные отношения с отцом. Вскоре Том поймет, что неслучайно считал отца чужим человеком. Он вообще много чего поймет…

Страна Великобритания / Италия
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1998
Премьера в мире 29 января 1999
Дата выхода
29 января 1999 Россия 18+
3 сентября 1999 Великобритания
17 декабря 1999 Испания
11 июня 1999 Италия
29 января 1999 Казахстан
10 декабря 1999 США
29 января 1999 Украина
MPAA R
Сборы в мире $254 441
Производство Channel Four Films, Fandango, Mikado Film
Другие названия
The War Zone, A Zona de Guerra, Elämän reunalla, Hadszíntér, I familiens hjerte, Karo zona, La zona oscura, Ratna zona, Savaş alanı, Strefa wojny, The War Zone - elämän reunalla, The War Zone -elämän reunalla, Tim Roth's The War Zone, Válecná zóna, War Zone, Zona de Conflito, Zona de guerra, Zona di guerra, Η ζώνη του πολέμου, Военна зона, Зона военных действий, Конфликтна точка, 전쟁 지대, 素肌の涙
Режиссер
Тим Рот
Тим Рот
В ролях
Рэй Уинстон
Рэй Уинстон
Лара Белмонт
Фредди Канлифф
Тильда Суинтон
Тильда Суинтон
Колин Фаррелл
Колин Фаррелл
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.3
Оцените 15 голосов
7.2 IMDb
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