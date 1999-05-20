Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Кикуджиро
7.8 Рейтинг IMDb: 7.7
Кикуджиро

Кикуджиро

Kikujirô no natsu 18+
О фильме

Герой этого фильма по имени Кикуджиро не может похвастаться умом и хорошим вкусом. Он не любит работать и не умеет плавать, но зато может сквернословить и жульничать. Кикуджиро обожает азартные игры, и частенько разрешает жизненные проблемы при помощи кулака. Но случилось так, что именно этого наглого и безответственного субъекта судьба выбрала на роль компаньона и защитника для крошечного, ангелоподобного и очень одинокого мальчугана по имени Масао.

Тихий и молчаливый малыш Масао мечтает увидеть свою маму, которая давно переехала на побережье, оставив ребёнка на попечение бабушки. Вместе с великовозрастным хулиганом Кикуджиро мальчик отправляется к морю на поиски мамы. Эту невероятно странную парочку ждёт захватывающее и полное приключений путешествие.

Страна Япония
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 1999
Премьера онлайн 4 апреля 2018
Премьера в мире 20 мая 1999
Дата выхода
18 ноября 1999 Германия
10 августа 2000 Гонконг
24 марта 2000 Испания
3 декабря 1999 Италия
25 сентября 2020 Китай
3 февраля 2000 Нидерланды
20 октября 1999 Франция
30 августа 2002 Южная Корея
5 июня 1999 Япония
MPAA PG-13
Сборы в мире $281 527
Производство Bandai Visual Company, Nippon Herald Films, Office Kitano
Другие названия
Kikujirô no natsu, Kikujiro, El verano de Kikujiro, 菊次郎之夏, Kikudžiras, Kikudžiro, Kikujirō no Natsu, Kikujiro nyara, Kikujiro's Summer, Kikujiron kesä, Kikujiros sommar, Kikujiros sommer, L'estate di Kikujiro, L'été de Kikujiro, Mua He Cua Kikujiro, O Verão de Kikujiro, To taxidi tou Kikujiro, Verão Feliz, Кикуджиро, Кікуджиро, 菊次郎の夏, 菊次郎的夏天
Режиссер
Такеши Китано
Такеши Китано
В ролях
Такеши Китано
Такеши Китано
Юсуке Секигучи
Кайоко Кишимото
Юко Дайке
Казуко Йошиюки
Все актеры и съемочная группа
Фильмы про детей Фильмы про детей

7.8
7.7 IMDb
