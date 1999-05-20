Герой этого фильма по имени Кикуджиро не может похвастаться умом и хорошим вкусом. Он не любит работать и не умеет плавать, но зато может сквернословить и жульничать. Кикуджиро обожает азартные игры, и частенько разрешает жизненные проблемы при помощи кулака. Но случилось так, что именно этого наглого и безответственного субъекта судьба выбрала на роль компаньона и защитника для крошечного, ангелоподобного и очень одинокого мальчугана по имени Масао.



Тихий и молчаливый малыш Масао мечтает увидеть свою маму, которая давно переехала на побережье, оставив ребёнка на попечение бабушки. Вместе с великовозрастным хулиганом Кикуджиро мальчик отправляется к морю на поиски мамы. Эту невероятно странную парочку ждёт захватывающее и полное приключений путешествие.