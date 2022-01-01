Слова излишни, 1999

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о выходе в прокат О фильме Фильм рассказывает о человеке, который не способен забыть ни одного слова, потому что каждое слово приобретает осязаемую форму в его памяти. Развернуть 6.3 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3 Продолжительность 1 час 30 минут Год выпуска 1999 Режиссер Кристофер Дойл В ролях Таданобу Асано Кевин Шерлок Все актеры и съемочная группа Похожие фильмы Париж, я люблю тебя (2006) 7.064935 1 постер

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