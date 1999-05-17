Харизма, 1999

Фильм повествует о лаборатории, где работает женщина-ботаник.



Лаборатория — это стеклянное здание, расположенное в горах, что создает ощущение пространства и открытости. Окна лаборатории выходят на голую площадку в лесу, посреди которой стоит большое кривое дерево, посторонний предмет, не вписывающийся в пейзаж. Пространство открытое, но в то же время создается ощущение отрезанности от мира.



Вокруг дерева развивается конфликт между женщиной-ботаником, которая считает, что дерево ядовитое, а потому опасное; группой людей, боготворящих дерево, и группой, стремящейся срубить дерево с целью наживы.