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Харизма Харизма
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Karisuma

Харизма, 1999

1999 / Япония
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Фильм повествует о лаборатории, где работает женщина-ботаник.

Лаборатория — это стеклянное здание, расположенное в горах, что создает ощущение пространства и открытости. Окна лаборатории выходят на голую площадку в лесу, посреди которой стоит большое кривое дерево, посторонний предмет, не вписывающийся в пейзаж. Пространство открытое, но в то же время создается ощущение отрезанности от мира.

Вокруг дерева развивается конфликт между женщиной-ботаником, которая считает, что дерево ядовитое, а потому опасное; группой людей, боготворящих дерево, и группой, стремящейся срубить дерево с целью наживы.

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1999
Премьера в мире 17 мая 1999
Возраст 16+
Режиссер
Киёси Куросава
Киёси Куросава
В ролях
Кодзи Якусе
Кодзи Якусе
Хироюки Икэути
Рен Осуги
Ерико Доугучи
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Харизма 2 постера
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