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Святой
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Kadosh

Святой, 1999

1999 / Франция / Израиль
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Иерусалим. Наши дни. Невзирая на достижения современной науки, культуры и техники на рубеже тысячелетий, жизнь части горожан едва изменилась за тысячи лет. Наиболее ортодоксальные евреи — хасиды — живут строго только для продолжение рода и поддержки своих мужей, которые проводят свою жизнь в изучении Торы.

После 10 лет брака Меир и его жены в грехе, продолжая спать с нынешней супругой. В то же время младшая сестра Ривки Малка стремится соединить свою судьбу с любимым человеком — рок-музыкантом Яковом. Однакоее принуждают выйти замуж за Иосифа, постигающего религиозные премудрости вместе с Меиром.

Есть ли шанс у современных женщин, вынужденных женщин, вынужденных жить в ультра ортодоксальной общине со сверхстрогим религиозными правилами, порой доходящими до абсурда, обрести свое счастье и освободиться от свода закостенелых постулатов…

6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1999
Премьера в мире 1 января 1999
Режиссер
Амос Гитай
В ролях
Яэль Абекассис
Амос Гитай
Леа Кениг
Йорам Хатав
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Святой 2 постера
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