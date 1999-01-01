Святой, 1999

Иерусалим. Наши дни. Невзирая на достижения современной науки, культуры и техники на рубеже тысячелетий, жизнь части горожан едва изменилась за тысячи лет. Наиболее ортодоксальные евреи — хасиды — живут строго только для продолжение рода и поддержки своих мужей, которые проводят свою жизнь в изучении Торы.



После 10 лет брака Меир и его жены в грехе, продолжая спать с нынешней супругой. В то же время младшая сестра Ривки Малка стремится соединить свою судьбу с любимым человеком — рок-музыкантом Яковом. Однакоее принуждают выйти замуж за Иосифа, постигающего религиозные премудрости вместе с Меиром.



Есть ли шанс у современных женщин, вынужденных женщин, вынужденных жить в ультра ортодоксальной общине со сверхстрогим религиозными правилами, порой доходящими до абсурда, обрести свое счастье и освободиться от свода закостенелых постулатов…