Пола Икс, 1999

Беззаботная жизнь богатых Пьера и его матушки кажется незыблемой и непоколебимой, как стены их шикарного дома. Анонимно опубликованная новелла Пьера становится хитом, а сам он готов вступить в долгожданный брак со своей кузиной, красавицей-блондинкой Люси. Но странная встреча на лесной дороге с темноволосой бродяжкой в корне меняет судьбу Пьера.



Загадочная путница сообщает ему свою тайну: на самом деле она его сестра Изабель, брошенная отцом. Мир внезапно переворачивается в сознании юноши, что-то заставляет его поверить этой женщине, и он решается на невозможное: Пьер покидает Люси и свою чрезмерно любящую матушку и вместе с Изабель направляется в Париж, чтобы познать темные стороны человеческой натуры.



В предместьях большого города они находят прибежище в таинственном обществе. Отношения Пьера с Изабель выходят за рамки братских: ложь, лицемерие, дикая страсть и всепоглощающая любовь переворачивает жизнь двух молодых людей, бросая их в жернова коварной судьбы.