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Пола Икс
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Pola X

Пола Икс, 1999

1999 / Франция / Швейцария / Германия / Япония
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14 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме

Беззаботная жизнь богатых Пьера и его матушки кажется незыблемой и непоколебимой, как стены их шикарного дома. Анонимно опубликованная новелла Пьера становится хитом, а сам он готов вступить в долгожданный брак со своей кузиной, красавицей-блондинкой Люси. Но странная встреча на лесной дороге с темноволосой бродяжкой в корне меняет судьбу Пьера.

Загадочная путница сообщает ему свою тайну: на самом деле она его сестра Изабель, брошенная отцом. Мир внезапно переворачивается в сознании юноши, что-то заставляет его поверить этой женщине, и он решается на невозможное: Пьер покидает Люси и свою чрезмерно любящую матушку и вместе с Изабель направляется в Париж, чтобы познать темные стороны человеческой натуры.

В предместьях большого города они находят прибежище в таинственном обществе. Отношения Пьера с Изабель выходят за рамки братских: ложь, лицемерие, дикая страсть и всепоглощающая любовь переворачивает жизнь двух молодых людей, бросая их в жернова коварной судьбы.

5.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 1999
Премьера в России 12 мая 1999
Премьера в мире 12 мая 1999
Возраст 18+
Режиссер
Леос Каракс
Леос Каракс
В ролях
Гийом Депардье
Екатерина Голубева
Катрин Денев
Катрин Денев
Дэльфин Шийо
Лоран Люка
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пола Икс 2 постера
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