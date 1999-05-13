Крысолов, 1999

Глазго, лето 1973 года. Забастовка мусорщиков. Мешки мусора довершают картину трущобной разрухи, а запах разложения сливается со зловонием водоотводного канала. Двенадцатилетний Джеймс становится невольным виновником гибели своего приятеля Райана, которого он, борясь, столкнул в канал с водой. Дом Джеймса — запущенная квартира, где он живет с не просыхающим от попоек папашей, матерью, и двумя сестрами, ожидая переезда в обещанное властями новое жилье.



Растерянный Джеймс заводит дружбу с компанией взрослых парней и странным мальчиком Кенни, встречается с местной потаскушкой близорукой Маргарет Энн, время от времени наведываясь в недостроенные дома на окраине города. Забастовка близится к концу, все должно устроится, но как поступит Джеймс, когда обнаружится свидетель его страшного поступка?