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Крысолов
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Ratcatcher

Крысолов, 1999

1999 / Франция / Великобритания
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

Глазго, лето 1973 года. Забастовка мусорщиков. Мешки мусора довершают картину трущобной разрухи, а запах разложения сливается со зловонием водоотводного канала. Двенадцатилетний Джеймс становится невольным виновником гибели своего приятеля Райана, которого он, борясь, столкнул в канал с водой. Дом Джеймса — запущенная квартира, где он живет с не просыхающим от попоек папашей, матерью, и двумя сестрами, ожидая переезда в обещанное властями новое жилье. 

Растерянный Джеймс заводит дружбу с компанией взрослых парней и странным мальчиком Кенни, встречается с местной потаскушкой близорукой Маргарет Энн, время от времени наведываясь в недостроенные дома на окраине города. Забастовка близится к концу, все должно устроится, но как поступит Джеймс, когда обнаружится свидетель его страшного поступка?

7.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1999
Премьера в России 13 мая 1999
Премьера в мире 13 мая 1999
Возраст 18+
Режиссер
Линн Рэмси
Линн Рэмси
В ролях
Томми Флэнаган
Томми Флэнаган
Мэнди Мэтьюз
Уильям Иди
Мишель Стюарт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Крысолов 1 постер
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