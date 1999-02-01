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Постер фильма Молох
Постер фильма Молох
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 6.7
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2 постера
Киноафиша Фильмы Молох

Молох

Moloch 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Действие фильма разворачивается в течение суток в призрачном и неприступном доме, построенном в Альпах для человека власти. Власть, претендующая на покорение всего мира, произвела разрушительную работу прежде всего над теми, кто ее олицетворял: Адольф Гитлер и Ева Браун — несоединимые партнеры любовной драмы.

Страна Россия / Германия / Франция / Япония / Италия
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1999
Премьера в мире 1 февраля 1999
Дата выхода
1 февраля 1999 Россия 18+
9 марта 2001 Бразилия
10 ноября 1999 Германия
26 мая 2000 Италия
15 мая 1999 Казахстан
23 марта 2000 Нидерланды
15 мая 1999 Украина
14 мая 1999 Франция
1 сентября 2003 Швеция
13 октября 2000 Эстония
Производство Киностудия «Ленфильм», Zero-Film, Fabrica
Другие названия
Moloch, Molok, Moolok, Μολώχ, Молох, モレク神
Режиссер
Александр Сокуров
Александр Сокуров
В ролях
Леонид Мозговой
Леонид Мозговой
Ирина Соколова
Елена Спиридонова
Владимир Богданов
Анатолий Шведерский
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
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Молох

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