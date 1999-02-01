Действие фильма разворачивается в течение суток в призрачном и неприступном доме, построенном в Альпах для человека власти. Власть, претендующая на покорение всего мира, произвела разрушительную работу прежде всего над теми, кто ее олицетворял: Адольф Гитлер и Ева Браун — несоединимые партнеры любовной драмы.
|1 февраля 1999
|Россия
|18+
|9 марта 2001
|Бразилия
|10 ноября 1999
|Германия
|26 мая 2000
|Италия
|15 мая 1999
|Казахстан
|23 марта 2000
|Нидерланды
|15 мая 1999
|Украина
|14 мая 1999
|Франция
|1 сентября 2003
|Швеция
|13 октября 2000
|Эстония