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Киноафиша Фильмы Я жду птенца

Я жду птенца

Ya zhdu ptentsa 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

По сказке доктора Сюсса. Заметив яичко, брошенное легкомысленной матерью, слон высидел его.

Страна СССР
Продолжительность 16 минут
Год выпуска 1966
Премьера в мире 9 февраля 1966
Дата выхода
9 февраля 1966 Россия 0+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Ya zhdu ptentsa, I Am Waiting for the Baby Chick, Я жду птенца
Режиссер
Николай Серебряков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
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Я жду птенца

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