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Я жду птенца
Я жду птенца
Ya zhdu ptentsa
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О фильме
По сказке доктора Сюсса. Заметив яичко, брошенное легкомысленной матерью, слон высидел его.
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Страна
СССР
Продолжительность
16 минут
Год выпуска
1966
Премьера в мире
9 февраля 1966
Дата выхода
9 февраля 1966
Россия
0+
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Ya zhdu ptentsa, I Am Waiting for the Baby Chick, Я жду птенца
Режиссер
Николай Серебряков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.3
Оцените
10
голосов
6.7
IMDb
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