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Рейтинги
6.5
Рейтинг IMDb: 6.5
Оцените
2 постера
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О фильме
О приключения цыпленка Желтика.
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1966
Премьера в мире
21 апреля 1966
Дата выхода
21 апреля 1966
Россия
0+
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Zhyoltik, Yellow Zholtik, Жёлтик
Режиссер
Юрий Прытков
В ролях
Рина Зеленая
Клара Румянова
Елена Понсова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.5
Оцените
10
голосов
6.5
IMDb
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