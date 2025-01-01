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Постер мультфильма Желтик
Постер мультфильма Желтик
Рейтинги
6.5 Рейтинг IMDb: 6.5
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2 постера
Киноафиша Фильмы Желтик

Желтик

Zhyoltik 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

О приключения цыпленка Желтика.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1966
Премьера в мире 21 апреля 1966
Дата выхода
21 апреля 1966 Россия 0+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Zhyoltik, Yellow Zholtik, Жёлтик
Режиссер
Юрий Прытков
В ролях
Рина Зеленая
Рина Зеленая
Клара Румянова
Елена Понсова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
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Желтик

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