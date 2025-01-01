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Постер мультфильма Человек в рамке
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Киноафиша Фильмы Человек в рамке

Человек в рамке

Chelovek v ramke 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Если карьеру поставить главной целью жизни, потеряется и карьера и сама жизнь.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1966
Премьера в мире 1 января 1966
Дата выхода
1 января 1966 Россия 0+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Chelovek v ramke, The Man in the Frame, Man in the Frame, Un uomo in cornice, Человек в рамке
Режиссер
Федор Хитрук
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.1
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
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