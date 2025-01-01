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Человек в рамке
Человек в рамке
Chelovek v ramke
18+
Напомним о выходе в прокат
анимация
О фильме
Если карьеру поставить главной целью жизни, потеряется и карьера и сама жизнь.
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1966
Премьера в мире
1 января 1966
Дата выхода
1 января 1966
Россия
0+
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Chelovek v ramke, The Man in the Frame, Man in the Frame, Un uomo in cornice, Человек в рамке
Режиссер
Федор Хитрук
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
7.1
Оцените
10
голосов
6.9
IMDb
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