Чужое лицо, 1966

Бизнесмен с обоженным лицом в результате пожара в лаборатории проходит лечение у психотерапевта и получает от него удивительную, совсем как живую маску. Вскоре после этого, чтобы приспособиться к маске, он совращает собственную жену. Но она утверждает, что все время знала, кто он.



Его индивидуальность, по-видимому, начинает изменяться после того, как он надевает маску, как будто она влияет на нее. Новая личность не позволяет ему влиться обратно в общество…



Добродушная молодая женщина, правая половина лица которой изуродована, обиженная любознательными взглядами и оскорблениями, и избегается мужчинами.



Она просит своего старшего брата, единственного человека, который понимает её боль и одиночество, заняться с ней любовью, скрывая от него намерение покончить с собой после этого.