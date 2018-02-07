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Чужое лицо
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Tanin no kao

Чужое лицо, 1966

1966 / Япония
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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О фильме

Бизнесмен с обоженным лицом в результате пожара в лаборатории проходит лечение у психотерапевта и получает от него удивительную, совсем как живую маску. Вскоре после этого, чтобы приспособиться к маске, он совращает собственную жену. Но она утверждает, что все время знала, кто он.

Его индивидуальность, по-видимому, начинает изменяться после того, как он надевает маску, как будто она влияет на нее. Новая личность не позволяет ему влиться обратно в общество…

Добродушная молодая женщина, правая половина лица которой изуродована, обиженная любознательными взглядами и оскорблениями, и избегается мужчинами.

Она просит своего старшего брата, единственного человека, который понимает её боль и одиночество, заняться с ней любовью, скрывая от него намерение покончить с собой после этого.

8.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 1966
Премьера в России 15 июля 1966
Премьера в мире 15 июля 1966
Возраст 18+
Режиссер
Хироси Тэсигахара
В ролях
Тацуя Накадай
Микидзиро Хира
Кёко Кисида
Эйдзи Окада
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Чужое лицо 2 постера
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7 февраля 2018 19:45
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