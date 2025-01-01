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Фильмы
Ленин в Польше
Ленин в Польше
Lenin v Polshe
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
исторический
О фильме
О событиях первой мировой войны — августа 1914, заставшего Ленина в Польше. Именно там, как подданный вражеской державы, он был посажен в тюрьму...
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Страна
СССР
Продолжительность
1 час 38 минут
Год выпуска
1966
Премьера в мире
8 апреля 1966
Дата выхода
2 июня 1966
Россия
8 апреля 1966
Польша
14 апреля 1966
СССР
Производство
Мосфильм, Vtoroe Tvorcheskoe Obedinenie, Zespol Filmowy "Kadr"
Другие названия
Lenin v Polshe, Lenin in Poland, Lenin in Polen, Lenin Lengyelországban, Lenin Poolas, Lenin Puolassa, Lenin w Polsce, Lenin w Polsze, O Lenin stin Polonia, Portrait of Lenin, Ленин в Польше, ウラジミール・レーニンの想い出, ポーランドのレーニン
Режиссер
Сергей Юткевич
В ролях
Анна Лисянская
Максим Штраух
Антонина Павлычева
Тадеуш Фиевский
Андрей Петров
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
7.0
Оцените
11
голосов
6.2
IMDb
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