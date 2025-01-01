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Киноафиша Фильмы Ленин в Польше

Ленин в Польше

Lenin v Polshe 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

О событиях первой мировой войны — августа 1914, заставшего Ленина в Польше. Именно там, как подданный вражеской державы, он был посажен в тюрьму...
Страна СССР
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1966
Премьера в мире 8 апреля 1966
Дата выхода
2 июня 1966 Россия
8 апреля 1966 Польша
14 апреля 1966 СССР
Производство Мосфильм, Vtoroe Tvorcheskoe Obedinenie, Zespol Filmowy "Kadr"
Другие названия
Lenin v Polshe, Lenin in Poland, Lenin in Polen, Lenin Lengyelországban, Lenin Poolas, Lenin Puolassa, Lenin w Polsce, Lenin w Polsze, O Lenin stin Polonia, Portrait of Lenin, Ленин в Польше, ウラジミール・レーニンの想い出, ポーランドのレーニン
Режиссер
Сергей Юткевич
В ролях
Анна Лисянская
Максим Штраух
Антонина Павлычева
Тадеуш Фиевский
Андрей Петров
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.0
Оцените 11 голосов
6.2 IMDb
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