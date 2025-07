Страна СССР

Продолжительность 1 час 38 минут

Год выпуска 1966

Премьера в мире 8 апреля 1966

Производство Мосфильм, Vtoroe Tvorcheskoe Obedinenie, Zespol Filmowy "Kadr"

Другие названия

Lenin v Polshe, Lenin in Poland, Lenin in Polen, Lenin Lengyelországban, Lenin Poolas, Lenin Puolassa, Lenin w Polsce, Lenin w Polsze, O Lenin stin Polonia, Portrait of Lenin, Ленин в Польше, ウラジミール・レーニンの想い出, ポーランドのレーニン