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Скверный анекдот
Скверный анекдот
Skvernyy anekdot
18+
Напомним о выходе в прокат
комедия
Страна
СССР
Продолжительность
1 час 42 минуты
Год выпуска
1966
Премьера в мире
10 октября 1966
Дата выхода
11 октября 1966
Россия
10 октября 1966
СССР
Производство
Мосфильм
Другие названия
Skvernyy anekdot, A Bad Joke, Böse Anekdote, Eine böse Geschichte, Ilkeä tapaus, Paskudna historia, The Ugly Story, Скверный анекдот
Режиссер
Александр Алов
Владимир Наумов
В ролях
Елизавета Никищихина
Евгений Евстигнеев
Майя Булгакова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
7.1
Оцените
13
голосов
7.1
IMDb
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