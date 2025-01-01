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Киноафиша Фильмы Скверный анекдот

Скверный анекдот

Skvernyy anekdot 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна СССР
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1966
Премьера в мире 10 октября 1966
Дата выхода
11 октября 1966 Россия
10 октября 1966 СССР
Производство Мосфильм
Другие названия
Skvernyy anekdot, A Bad Joke, Böse Anekdote, Eine böse Geschichte, Ilkeä tapaus, Paskudna historia, The Ugly Story, Скверный анекдот
Режиссер
Александр Алов
Владимир Наумов
Владимир Наумов
В ролях
Елизавета Никищихина
Евгений Евстигнеев
Евгений Евстигнеев
Майя Булгакова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.1
Оцените 13 голосов
7.1 IMDb
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