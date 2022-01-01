Республика ШКИД, 1966

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Петроград, 1920-е годы. По всей стране растет количество беспризорных детей. Часть пойманных на улицах ребят отправляется в тюрьму, часть - в школы-интернаты. В школе-коммуне имени Достоевского сотрудники готовятся принять первую группу воспитанников. Несмотря на все старания директора Сорокина и его коллег, вчерашние беспризорники ведут себя дико и нахально. Однако со временем учителям удается найти подход к трудным ребятам, пробудить в них чувство дружбы и солидарности. Развернуть В основу сценария легла одноименная повесть, написанная в 1926 году Григорием Белых и Алексеем Еремеевым. Прототипами главных героев послужили сами авторы.

Роль Леньки Пантелеева исполнил настоящий беспризорник Артур Исаев.

После завершения съемок картина ждала своего “звездного часа” целый год. С мертвой точки дело сдвинулось после закрытого показа в Доме творчества кинематографистов - зрители тепло встретили ленту и вскоре она вышла в широкий прокат.

На фестивале детских фильмов в Москве “Республика ШКИД” получила гран-при, на на Всесоюзном кинофестивале в Ленинграде - премию за лучший детский и юношеский фильм.

Только в первые дни проката картину увидели около 20 миллионов советских зрителей. Развернуть Действие этого фильма происходит в начале 20-х годов и рассказывает о бывших безпризорных и воришках, отданных на перевоспитание в школу полутеремного режима имени Достоевского — сокращенно ШКИД. Этих разных ребятишек с невеселой судьбой сумели согреть директор и его учителя. Развернуть 7.9 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 7.8 Продолжительность 1 час 37 минут Год выпуска 1966 Премьера в России 1 января 1966 Премьера в мире 1 января 1966 Возраст 12+ Режиссер Геннадий Полока В ролях Сергей Юрский Юлия Бурыгина Петр Луспекаев Александр Мельников Виолетта Жухимович Все актеры и съемочная группа Фильм находится в подборках Фильмы про детей 2 постера

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