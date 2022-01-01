Республика ШКИД, 1966

Петроград, 1920-е годы. По всей стране растет количество беспризорных детей. Часть пойманных на улицах ребят отправляется в тюрьму, часть - в школы-интернаты. В школе-коммуне имени Достоевского сотрудники готовятся принять первую группу воспитанников. Несмотря на все старания директора Сорокина и его коллег, вчерашние беспризорники ведут себя дико и нахально. Однако со временем учителям удается найти подход к трудным ребятам, пробудить в них чувство дружбы и солидарности.
Действие этого фильма происходит в начале 20-х годов и рассказывает о бывших безпризорных и воришках, отданных на перевоспитание в школу полутеремного режима имени Достоевского — сокращенно ШКИД. Этих разных ребятишек с невеселой судьбой сумели согреть директор и его учителя.