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Республика ШКИД, 1966

1966 / СССР
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Петроград, 1920-е годы. По всей стране растет количество беспризорных детей. Часть пойманных на улицах ребят отправляется в тюрьму, часть - в школы-интернаты. В школе-коммуне имени Достоевского сотрудники готовятся принять первую группу воспитанников. Несмотря на все старания директора Сорокина и его коллег, вчерашние беспризорники ведут себя дико и нахально. Однако со временем учителям удается найти подход к трудным ребятам, пробудить в них чувство дружбы и солидарности.

  • В основу сценария легла одноименная повесть, написанная в 1926 году Григорием Белых и Алексеем Еремеевым. Прототипами главных героев послужили сами авторы.  
  • Роль Леньки Пантелеева исполнил настоящий беспризорник Артур Исаев. 
  • После завершения съемок картина ждала своего “звездного часа” целый год. С мертвой точки дело сдвинулось после закрытого показа в Доме творчества кинематографистов - зрители тепло встретили ленту и вскоре она вышла в широкий прокат.
  • На фестивале детских фильмов в Москве “Республика ШКИД” получила гран-при, на на Всесоюзном кинофестивале в Ленинграде - премию за лучший детский и юношеский фильм. 
  • Только в первые дни проката картину увидели около 20 миллионов советских зрителей.

Действие этого фильма происходит в начале 20-х годов и рассказывает о бывших безпризорных и воришках, отданных на перевоспитание в школу полутеремного режима имени Достоевского — сокращенно ШКИД. Этих разных ребятишек с невеселой судьбой сумели согреть директор и его учителя.

7.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1966
Премьера в России 1 января 1966
Премьера в мире 1 января 1966
Возраст 12+
Режиссер
Геннадий Полока
Геннадий Полока
В ролях
Сергей Юрский
Сергей Юрский
Юлия Бурыгина
Петр Луспекаев
Александр Мельников
Александр Мельников
Виолетта Жухимович
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Республика ШКИД
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