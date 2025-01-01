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Окно

Okno 18+
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О фильме

О том, что мечты о любви всегда прекраснее, чем сама любовь.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1966
Премьера в мире 1 января 1966
Дата выхода
1 января 1966 Россия 0+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Okno, The Window, Окно
Режиссер
Борис Степанцев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
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