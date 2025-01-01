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Окно
Окно
Okno
18+
Напомним о выходе в прокат
анимация
О фильме
О том, что мечты о любви всегда прекраснее, чем сама любовь.
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1966
Премьера в мире
1 января 1966
Дата выхода
1 января 1966
Россия
0+
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Okno, The Window, Окно
Режиссер
Борис Степанцев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.6
Оцените
10
голосов
6.8
IMDb
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