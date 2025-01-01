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Киноафиша Фильмы Третья молодость

Третья молодость

Tretya molodost 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Париж, середина XIX века. Молодой Мариус Петипа собирается в дальнюю дорогу, в Петербург, куда он приглашен в амплуа первого танцовщика. Он не ведает, что жизнь его сложится и счастливо, и драматично; что его творчество составит славу и гордость русского балета…
Страна Франция / СССР
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1965
Премьера в мире 16 ноября 1965
Дата выхода
4 января 1966 Россия
27 апреля 1967 Венгрия
29 февраля 1968 Мексика
30 сентября 1966 Финляндия
16 ноября 1965 Франция
Производство Alkam, Cocinor, Compagnie Industrielle et Commerciale Cinématographique (CICC)
Другие названия
Tretya molodost, Kolmas nuoruus, La noche del adiós, La nuit des adieux, La tercera juventud, Nights of Farewell, Regényes élet, Trzecia młodość, Третья молодость
Режиссер
Исаак Менакер
Жан Древий
В ролях
Николай Черкасов
Николай Черкасов
Олег Стриженов
Олег Стриженов
Пьер Бертен
Алла Ларионова
Алла Ларионова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
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Третья молодость
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