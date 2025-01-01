Париж, середина XIX века. Молодой Мариус Петипа собирается в дальнюю дорогу, в Петербург, куда он приглашен в амплуа первого танцовщика. Он не ведает, что жизнь его сложится и счастливо, и драматично; что его творчество составит славу и гордость русского балета…
СтранаФранция / СССР
Продолжительность1 час 31 минута
Год выпуска1965
Премьера в мире16 ноября 1965
Дата выхода
4 января 1966
Россия
27 апреля 1967
Венгрия
29 февраля 1968
Мексика
30 сентября 1966
Финляндия
16 ноября 1965
Франция
ПроизводствоAlkam, Cocinor, Compagnie Industrielle et Commerciale Cinématographique (CICC)
Другие названия
Tretya molodost, Kolmas nuoruus, La noche del adiós, La nuit des adieux, La tercera juventud, Nights of Farewell, Regényes élet, Trzecia młodość, Третья молодость