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Неуловимые мстители Неуловимые мстители
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The Elusive Revengers

Неуловимые мстители, 1966

1966 / СССР
7.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Россия, Гражданская война. Четверо подростков – Валерка, Яшка-цыган, Данька и его сестра Ксанка – объединяются в партизанский отряд для того, чтобы дать отпор банде атамана-анархиста Гната Бурнаша и его приспешника Сидора Лютого.

  • Картина – лидер советского кинопроката 1967 года.
  • В основу сюжета легла повесть «Красные дьяволята» Павла Бляхина. Сразу же после того, как книга была издана, в 1923 году по ней был снят немой одноименный фильм. Права на новую экранизацию произведения были выкуплены у вдовы Бляхина за 1000 рублей.
  • Более 8 тысяч молодых людей пробовались на роль Яшки-цыгана.
  • Единственный реальный исторический персонаж в ленте – Семен Михайлович Буденный.
  • Съемки картины прошли в Херсонской области и в городе Запорожье.
  • Изначально планировалось, что режиссерское кресло займет Александр Митта, однако он отказался от проекта в пользу картины «Звонят, откройте дверь».
  • На главные роли Эдмонд Кеосаян хотел взять юно выглядевших студентов ВГИКа, однако найти таких не удалось. После этого ассистентам пришлось искать исполнителей по советским школам.
  • Роль Бурнаша сначала предлагали Ролану Быкову, но когда тот отказался от участия в съемках, пригласили Ефима Копеляна.

Юные герои этого фильма стали настоящей легендой. Их подвиги наводят ужас на бандитов, бесчинствующих на юге Украины в годы гражданской войны. "Неуловимые мстители" не раз подвергаются смертельной опасности, но благодаря своей смелости и изобретательности неизменно одерживают победу в неравном поединке.

7.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 1966
Премьера в России 6 июня 1966
Премьера в мире 6 июня 1966
Возраст 12+
Прокатчик RUSCICO
Режиссер
Эдмонд Кеосаян
В ролях
Василий Васильев
Виктор Косых
Валентина Курдюкова
Михаил Метелкин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Неуловимые мстители 1 постер
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Неуловимые мстители
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