Неуловимые мстители, 1966

Россия, Гражданская война. Четверо подростков – Валерка, Яшка-цыган, Данька и его сестра Ксанка – объединяются в партизанский отряд для того, чтобы дать отпор банде атамана-анархиста Гната Бурнаша и его приспешника Сидора Лютого.
Юные герои этого фильма стали настоящей легендой. Их подвиги наводят ужас на бандитов, бесчинствующих на юге Украины в годы гражданской войны. "Неуловимые мстители" не раз подвергаются смертельной опасности, но благодаря своей смелости и изобретательности неизменно одерживают победу в неравном поединке.