Неуловимые мстители, 1966

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Россия, Гражданская война. Четверо подростков – Валерка, Яшка-цыган, Данька и его сестра Ксанка – объединяются в партизанский отряд для того, чтобы дать отпор банде атамана-анархиста Гната Бурнаша и его приспешника Сидора Лютого. Развернуть Картина – лидер советского кинопроката 1967 года.

В основу сюжета легла повесть «Красные дьяволята» Павла Бляхина. Сразу же после того, как книга была издана, в 1923 году по ней был снят немой одноименный фильм. Права на новую экранизацию произведения были выкуплены у вдовы Бляхина за 1000 рублей.

Более 8 тысяч молодых людей пробовались на роль Яшки-цыгана.

Единственный реальный исторический персонаж в ленте – Семен Михайлович Буденный.

Съемки картины прошли в Херсонской области и в городе Запорожье.

Изначально планировалось, что режиссерское кресло займет Александр Митта, однако он отказался от проекта в пользу картины «Звонят, откройте дверь».

На главные роли Эдмонд Кеосаян хотел взять юно выглядевших студентов ВГИКа, однако найти таких не удалось. После этого ассистентам пришлось искать исполнителей по советским школам.

Роль Бурнаша сначала предлагали Ролану Быкову, но когда тот отказался от участия в съемках, пригласили Ефима Копеляна. Развернуть Юные герои этого фильма стали настоящей легендой. Их подвиги наводят ужас на бандитов, бесчинствующих на юге Украины в годы гражданской войны. "Неуловимые мстители" не раз подвергаются смертельной опасности, но благодаря своей смелости и изобретательности неизменно одерживают победу в неравном поединке. Развернуть 7.8 Оцените 13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4 Продолжительность 1 час 18 минут Год выпуска 1966 Премьера в России 6 июня 1966 Премьера в мире 6 июня 1966 Возраст 12+ Прокатчик RUSCICO Режиссер Эдмонд Кеосаян В ролях Василий Васильев Виктор Косых Валентина Курдюкова Михаил Метелкин Все актеры и съемочная группа Фильм находится в подборках Фильмы шестидесятых годов 1 постер

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