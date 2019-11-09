Война. На небольшой станции застряли воинский эшелон и поезд с беженцами. Несколько дней провели вместе молодой лейтенант и недавняя школьница, а потом, расставаясь, они условились писать друг другу на станцию Луговая.
СтранаСССР
Продолжительность1 час 19 минут
Год выпуска1966
Премьера в мире1 июня 1966
Дата выхода
1 июня 1966
Россия
12+
ПроизводствоКиностудия «Ленфильм»
Другие названия
Ne zabud... Stantsiya Lugovaya, Don't Forget... Lugovaya Station, Vergiß nicht, Bahnstation Lugowaja, Не забудь... станция Луговая