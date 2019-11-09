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Постер фильма Не забудь... станция Луговая
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Киноафиша Фильмы Не забудь... станция Луговая

Не забудь... станция Луговая

Ne zabud... Stantsiya Lugovaya 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Война. На небольшой станции застряли воинский эшелон и поезд с беженцами. Несколько дней провели вместе молодой лейтенант и недавняя школьница, а потом, расставаясь, они условились писать друг другу на станцию Луговая.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 1966
Премьера в мире 1 июня 1966
Дата выхода
1 июня 1966 Россия 12+
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Ne zabud... Stantsiya Lugovaya, Don't Forget... Lugovaya Station, Vergiß nicht, Bahnstation Lugowaja, Не забудь... станция Луговая
Режиссер
Никита Курихин
Никита Курихин
Леонид Менакер
В ролях
Георгий Юматов
Георгий Юматов
Алла Чернова
Валентина Владимирова
Валентина Владимирова
Валентина Кибардина
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.6
Оцените 13 голосов
7.5 IMDb
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Не забудь... станция Луговая

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Andrey Prikazchik 9 ноября 2019, 14:52
Бывает мимолётная встреча запоминается на всю жизнь и придаёт отношениям смыл. Ценности не умирают, настоящее и трогательное остаётся; фильм… Читать дальше…
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