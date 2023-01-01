Василий Суриков, 1959

О жизни и творческом пути знаменитого русского живописца-передвижника В. И. Сурикова (1848-1916гг.) Фильм расскажет о непростой судьбе Василия Сурикова, которого Александр Бенуа назвал одним из величайших русских художников. Его картины «Утро стрелецкой казни», «Переход Суворова через Альпы», «Меньшиков в Березове», «Боярыня Морозова», «Стенька Разин» стали хрестоматийными. Более того, именно через восприятие этих картин многие поколения вырабатывали свой взгляд на трагические или героические страницы русской истории. О мастерстве их создателя высказывались лучшие представители художественной элиты. Суриков в своих картинах запечатлел душу той вечной Руси, которая, видоизменяясь в столетиях, дошла и до наших дней в неистребимом русском характере.