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Василий Суриков
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Vasiliy Surikov

Василий Суриков, 1959

1959 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

О жизни и творческом пути знаменитого русского живописца-передвижника В. И. Сурикова (1848-1916гг.) Фильм расскажет о непростой судьбе Василия Сурикова, которого Александр Бенуа назвал одним из величайших русских художников. Его картины «Утро стрелецкой казни», «Переход Суворова через Альпы», «Меньшиков в Березове», «Боярыня Морозова», «Стенька Разин» стали хрестоматийными. Более того, именно через восприятие этих картин многие поколения вырабатывали свой взгляд на трагические или героические страницы русской истории. О мастерстве их создателя высказывались лучшие представители художественной элиты. Суриков в своих картинах запечатлел душу той вечной Руси, которая, видоизменяясь в столетиях, дошла и до наших дней в неистребимом русском характере.

7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1959
Режиссер
Анатолий Рыбаков
В ролях
Евгений Лазарев
Лариса Кадочникова
Леонид Галлис
Геннадий Юдин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Василий Суриков 1 постер
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