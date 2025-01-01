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Три дровосека
Три дровосека
Tri drovoseka
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О фильме
По мотивам сказки «Пузырь, Соломинка и Лапоть».
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Страна
СССР
Продолжительность
11 минут
Год выпуска
1959
Премьера в мире
1 января 1959
Дата выхода
1 января 1959
Россия
0+
10 февраля 1961
Германия
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Tri drovoseka, Three Woodsmen, Die drei Holzfäller, Три дровосека
Режиссер
Леонид Амальрик
В ролях
Георгий Вицин
Александр Ханов
Елена Понсова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
7.9
Оцените
22
голоса
7.3
IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге
420
В жанре «анимация»
79
В фильмах СССР
61
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