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Киноафиша Фильмы Три дровосека

Три дровосека

Tri drovoseka 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

По мотивам сказки «Пузырь, Соломинка и Лапоть».

Страна СССР
Продолжительность 11 минут
Год выпуска 1959
Премьера в мире 1 января 1959
Дата выхода
1 января 1959 Россия 0+
10 февраля 1961 Германия
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Tri drovoseka, Three Woodsmen, Die drei Holzfäller, Три дровосека
Режиссер
Леонид Амальрик
В ролях
Георгий Вицин
Георгий Вицин
Александр Ханов
Елена Понсова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.9
Оцените 22 голоса
7.3 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  420 В жанре «анимация»  79 В фильмах СССР  61
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Три дровосека

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