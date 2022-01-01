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Сверстницы
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Сверстницы, 1959

1959 / СССР
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Фильм о трех подругах, окончивших школу. Одна поступила в медицинский институт, вторая - в театральный, а третья в институт не поступила, но тяжело больному отцу наврала, что учится. Сама же проводила время с двумя бездельниками-стилягами, работать не желающими. Выпивала, развлекалась, пока в клубе часового завода их не забрали в милицию за хулиганство в пьяном виде. Отец ее как раз в эту ночь умер. Ее пригласила жить к себе подруга, поступившая в медицинский... Свою первую роль в этом фильме сыграл Владимир Высоцкий.

6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 1959
Премьера в России 16 мая 1959
Премьера в мире 16 мая 1959
Режиссер
Василий Ордынский
В ролях
Вера Майорова
Эдуард Бредун
Владимир Высоцкий
Владимир Высоцкий
Людмила Крылова
Лидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сверстницы 1 постер
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