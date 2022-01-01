Сверстницы, 1959

Фильм о трех подругах, окончивших школу. Одна поступила в медицинский институт, вторая - в театральный, а третья в институт не поступила, но тяжело больному отцу наврала, что учится. Сама же проводила время с двумя бездельниками-стилягами, работать не желающими. Выпивала, развлекалась, пока в клубе часового завода их не забрали в милицию за хулиганство в пьяном виде. Отец ее как раз в эту ночь умер. Ее пригласила жить к себе подруга, поступившая в медицинский... Свою первую роль в этом фильме сыграл Владимир Высоцкий.