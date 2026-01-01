Отзывы о фильме
Писатель Троян знакомится с группой ученых, работающих в космической программе. Он поражен их преданностью своему делу и романтической тягой к межзвездным просторам. Эти люди достойны того, чтобы появиться на страницах книги. И Троян решает написать фантастический рассказ, перенеся ученых в вымышленный мир, но сохранив их человеческие качества.
|12 сентября 1959
|Россия
|12 сентября 1959
|Азербайджан
|12 сентября 1959
|Армения
|12 сентября 1959
|Беларусь
|18 февраля 1960
|Венгрия
|5 августа 1960
|Германия
|12 сентября 1959
|Грузия
|12 сентября 1959
|Казахстан
|12 сентября 1959
|Кыргызстан
|12 сентября 1959
|Литва
|12 сентября 1959
|СССР
|1 января 1962
|США
|12 сентября 1959
|Таджикистан
|12 сентября 1959
|Туркмения
|12 сентября 1959
|Узбекистан
|12 сентября 1959
|Украина
|12 сентября 1959
|Эстония
|4 октября 1960
|Япония