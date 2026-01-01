Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Небо зовет
4.7 Рейтинг IMDb: 4.3
Небо зовет

Heaven is calling 18+
О фильме

Писатель Троян знакомится с группой ученых, работающих в космической программе. Он поражен их преданностью своему делу и романтической тягой к межзвездным просторам. Эти люди достойны того, чтобы появиться на страницах книги. И Троян решает написать фантастический рассказ, перенеся ученых в вымышленный мир, но сохранив их человеческие качества.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 11 минут
Год выпуска 1959
Премьера в мире 12 сентября 1959
Дата выхода
12 сентября 1959 Россия
12 сентября 1959 Азербайджан
12 сентября 1959 Армения
12 сентября 1959 Беларусь
18 февраля 1960 Венгрия
5 августа 1960 Германия
12 сентября 1959 Грузия
12 сентября 1959 Казахстан
12 сентября 1959 Кыргызстан
12 сентября 1959 Литва
12 сентября 1959 СССР
1 января 1962 США
12 сентября 1959 Таджикистан
12 сентября 1959 Туркмения
12 сентября 1959 Узбекистан
12 сентября 1959 Украина
12 сентября 1959 Эстония
4 октября 1960 Япония
Производство Довженко Филм Студиос
Другие названия
Nebo zovyot, Battle Beyond the Sun, The Sky Calls, Небо зовёт, Batalla más allá del sol, Der Himmel ruft, Fantasztikus utazás, Kosmiline võistlus, Kosmos wzywa, S.O.S. în cosmos, Stazione spaziale K-9, The Heavens Call, Το κάλεσμα του ουρανού, 大宇宙基地
Режиссер
Александр Козырь
Михаил Карюков
В ролях
Иван Переверзев
Иван Переверзев
Константин Барташевич
Гурген Тонунц
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Небо зовет
Бегство с планеты обезьян 6.6
Бегство с планеты обезьян (1971)
Туманность Андромеды 5.8
Туманность Андромеды (1967)
Мечте навстречу 5.9
Мечте навстречу (1963)
Звероферма 7.2
Звероферма (1954)
Война миров 7.0
Война миров (1953)
Космический рейс 7.3
Космический рейс (1935)
Гибель сенсации 6.6
Гибель сенсации (1935)

Рейтинг фильма

4.7
Оцените 10 голосов
4.3 IMDb
