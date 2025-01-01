Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Неподдающиеся
1 постер
Киноафиша Фильмы Неподдающиеся

Неподдающиеся

Nepoddayushchiyesya 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Есть на заводе два паренька, два друга, из-за которых показатели молодёжной бригады вечно страдают. Уже было твёрдо решено уволить Анатолия Грачкина и его дружка Виктора Громобоева, как ребят взяла на поруки Надя Берестова, маленькая смешная девчонка, общая любимица. На собрании она пожалела друзей, а комсомольцы, не растерявшись, сразу «записали» ей поручение. Поначалу Надя взялась за него с неохотой и опаской, но постепенно это поручение становится самым главным в жизни. Девушка настолько втягивается в дело перевоспитания, что ради своих подшефных забывает собственные привязанности.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 1959
Премьера в мире 20 июня 1959
Дата выхода
20 июня 1959 Россия 12+
7 июля 1959 США
Производство Мосфильм
Другие названия
Nepoddayushchiyesya, Unamenables, Неподдающиеся, Két fiú, egy kislány, Lekkoduchy i dziewczyna, Nepasiduodantys, Niezłomni, Ștrengarii, The Unamenables, Versuch's mit der Liebe
Режиссер
Юрий Чулюкин
В ролях
Надежда Румянцева
Надежда Румянцева
Юрий Никулин
Юрий Никулин
Юрий Белов
Юрий Белов
Алексей Кожевников
Вера Карпова
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Неподдающиеся
Девчата 8.0
Девчата (1961)
«Сто грамм» для храбрости 6.7
«Сто грамм» для храбрости (1977)
Старики-разбойники 7.2
Старики-разбойники (1971)
Девушка без адреса 7.1
Девушка без адреса (1957)
Карнавальная ночь 7.8
Карнавальная ночь (1956)
Пес Барбос и необычный кросс 7.9
Пес Барбос и необычный кросс (1961)
Крепкий орешек 6.4
Крепкий орешек (1968)
Самогонщики 7.8
Самогонщики (1961)
Белое солнце пустыни 7.9
Белое солнце пустыни (1970)
Сирота казанская 7.0
Сирота казанская (1997)
Торпедоносцы 7.4
Торпедоносцы (1983)
Гараж 8.1
Гараж (1979)

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 21 голос
7.3 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  543 В жанре «комедия»  106 В фильмах СССР  85
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Неподдающиеся

Похожие фильмы онлайн

Девчата
 
«Сто грамм» для храбрости
 
Старики-разбойники
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Новые «Челюсти»: этот фильм получил 66 % на Rotten Tomatoes, но все равно стал хитом Netflix
8 серий можно посмотреть за одну ночь: описание эпизодов корейского «Черного зеркала»
«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше