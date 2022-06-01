Приключения Буратино, 1959

В некотором городке один столяр дарит своему приятелю Карло полено, умеющее разговаривать, которое не может обтесать. В свою очередь, одинокий мужчина решает вырезать из полена мальчика с большим острым носом и называет его Буратино. Карло позаботился и об образовании деревянного парнишки: купил ему азбуку, за деньги от продажи собственной куртки, и отправил в школу. По пути на учебу буратино видит кукольный театр и продает азбуку, чтобы посмотреть представление. Там мальчишка знакомится с Пьеро, Мальвиной и ее псом Артемоном и едва не попадает под расправу злого режиссера Карабаса Барабаса. Буратино проговаривается Карабасу о странном очаге в своем доме, за что тот дает мальчику несколько рублей и отпускает.

После этого мальчик натыкается на двух, с виду, нищих бродяг – слепого кота Базилио и его спутницу лису Алису. Вместо того чтобы выманивать у парнишки деньги, они предлагают ему пойти с ними в Страну Дураков. По их рассказам, там Буратино сможет вырастить целое денежное дерево, во много раз увеличив свой доход. Доверчивый мальчик слушает их и всеми силами пытается добраться туда. Преодолевая все козни парочки, он все-таки добирается туда и встречает там мудрую черепаху, которая дает ему ключ. Тортила уверяет храбреца, что открытая этим золотым ключом дверь принесет им много счастья. Что же будет за дверью, которую отыщет Буратино?