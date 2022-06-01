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Приключения Буратино Приключения Буратино
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Приключения Буратино, 1959

1959 / СССР
7.0 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

В руки к столяру Джузеппе попадает удивительное полено. По совету своего соседа герой мастерит из него деревянную куклу - озорного мальчика по имени Буратино. Игрушка оживает вскоре отправляется в школу, но по дороге сует любопытный нос в кукольный театр Карабаса Барабаса. Хозяин труппы плохо обращается со своими куклами, а узнав о том, что на стене каморки папы Карло нарисован очаг, пытается выведать у Буратино как можно больше. Герою предстоит пережить немало приключений, встретиться с настоящими друзьями и узнать тайну золотого ключика.

  • В основу сюжета легла повесть А.Н. Толстого “Золотой ключик, или Приключения Буратино”, вышедшая в 1935 году. 
  • Режиссером мультфильма выступил Иван Иванов-Вано - создатель таких известных и любимых зрителями мультипликационных картин, как “Конек-Горбунок” (1947), “Сказка о мертвой царевне и семи богатырях” (1951), “Мойдодыр” (1954), “Сказка о царе Салтане” (1984). 
  • В 1960 году мультфильм был отмечен первой премией II Всесоюзного кинофестиваля в Минске. 
  • Композитор Анатолий Лепин написал музыку к таким фильмам, как “Чук и Гек” (1953), “Солдат Иван Бровкин” (1955), “Карнавальная ночь” (1956), “Девушка без адреса” (1958) и многим другим.

В некотором городке один столяр дарит своему приятелю Карло полено, умеющее разговаривать, которое не может обтесать. В свою очередь, одинокий мужчина решает вырезать из полена мальчика с большим острым носом и называет его Буратино. Карло позаботился и об образовании деревянного парнишки: купил ему азбуку, за деньги от продажи собственной куртки, и отправил в школу. По пути на учебу буратино видит кукольный театр и продает азбуку, чтобы посмотреть представление. Там мальчишка знакомится с Пьеро, Мальвиной и ее псом Артемоном и едва не попадает под расправу злого режиссера Карабаса Барабаса. Буратино проговаривается Карабасу о странном очаге в своем доме, за что тот дает мальчику несколько рублей и отпускает.

После этого мальчик натыкается на двух, с виду, нищих бродяг – слепого кота Базилио и его спутницу лису Алису. Вместо того чтобы выманивать у парнишки деньги, они предлагают ему пойти с ними в Страну Дураков. По их рассказам, там Буратино сможет вырастить целое денежное дерево, во много раз увеличив свой доход. Доверчивый мальчик слушает их и всеми силами пытается добраться туда. Преодолевая все козни парочки, он все-таки добирается туда и встречает там мудрую черепаху, которая дает ему ключ. Тортила уверяет храбреца, что открытая этим золотым ключом дверь принесет им много счастья. Что же будет за дверью, которую отыщет Буратино?

7.0 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 4 минуты
Год выпуска 1959
Премьера в России 31 декабря 1959
Премьера в мире 31 декабря 1959
Возраст 6+
Режиссер
Иван Иванов-Вано
В ролях
Георгий Вицин
Георгий Вицин
Елена Понсова
Владимир Лепко
Маргарита Корабельникова
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Приключения Буратино 1 постер
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Приключения Буратино
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Андрей Школьник 1 июня 2022, 21:59
очень пошлый фильм..
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