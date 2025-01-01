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Не имей 100 рублей...

Ne imey 100 rubley... 18+
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О фильме

Однажды директор краеведческого музея Иван Андреевич Бажанов, устав от созерцательной музейной жизни, самым решительным образом отправился на поиски клада. Обладая талантом рассказчика и неуемной фантазией, герой нарисовал такую увлекательную картину поисков своему соседу, шоферу Гуляеву, что тот не выдержал и, оставив свое многочисленное семейство, вместе с Бажановым отправился в путешествие, по дороге прихватив в попутчики девушку-певицу Надю, ботаника Корецкую, кинооператора Порошина и студентов-музыкантов.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 1959
Премьера в мире 5 июля 1959
Дата выхода
5 июля 1959 Россия 6+
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Ne imey 100 rubley..., Не имей 100 рублей...
Режиссер
Геннадий Казанский
Геннадий Казанский
В ролях
Александр Никитин
Александр Никитин
Павел Рудаков
Людмила Шагалова
Людмила Шагалова
Виктор Чекмарев
Сергей Филиппов
Сергей Филиппов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.0
Оцените 11 голосов
6 IMDb
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