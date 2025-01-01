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Поднятая целина

Podnyataya tselina 18+
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О фильме

Пламенный коммунист Семен Давыдов направлен на хозяйственно-организационные работы в казачью станицу Гремячий Лог. Председатель местного сельсовета Андрей Разметнов и секретарь КПСС Макар Нагульнов помогают ему в проведении коллективизации, однако созданию колхоза противятся зажиточные крестьяне.

Постепенно и местные кулаки осознают преимущества коллективного труда и сами приносят свое хозяйство в колхоз. Однако белый есаул Половцев без устали строит коммунистам козни. Тем временем Давыдов влюбляется в бывшую жену Нагульнова, Лушку, и она отвечает ему взаимностью…

  • Фильм снят по одноименному роману Михаила Шолохова.
  • Евгений Матвеев изначально должен был исполнить главную роль, однако из интереса он предложил режиссеру пройти пробы на роль Нагульного. Его воплощение образа секретаря партячейки было столь ярким, что он тут же был утвержден в этой роли.
  • Напротив, Федор Шмаков, сыгравший Разметнова, был утвержден режиссером сразу, без проб, настолько хорошо его типаж подходил под личность главы сельсовета.
  • Петр Чернов, исполнивший роль Давыдова, и Людмила Хитяева, сыгравшая Лушку, а также Петр Глебов и Андрей Абрикосов годом ранее играли в другой экранизации Шолохова, фильме Сергея Герасимова «Тихий Дон».
  • Музыку к фильму написал легендарный и эксцентричный советский кинокомпозитор Олег Каравайчук.

Ленинградский рабочий Давыдов приезжает в казачий хутор Гремячий Лог с целью помочь донскому казачеству перейти к новым, коллективным формам хозяйства. Кулаки умело используют ошибки руководителя местной партийной организации Макара Нагульнова, восстанавливая против него бедняков. Давыдову удается организовать колхоз. Его метод убеждения явно расходится с принудительными мерами Нагульнова. Однако общая цель — после ряда драматических столкновений — приводит героев к примирению. Действие фильма происходит в тридцатых годах.

Страна СССР
Продолжительность 4 часа 38 минут
Год выпуска 1959
Премьера в мире 6 июня 1959
Дата выхода
6 июня 1959 Россия 12+
10 октября 1959 США
Производство Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Podnyataya tselina, Aron raivaajat, Feltört ugar, Neuland unterm Pflug, The New Land, Új barázdát szánt az eke, Uzorana ledina, Virgin Soil Upturned, Zorany ugór, Поднятая целина
Режиссер
Александр Иванов
Александр Иванов
В ролях
Андрей Абрикосов
Андрей Абрикосов
Петр Чернов
Петр Глебов
Людмила Хитяева
Людмила Хитяева
Леонид Кмит
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.6
Оцените 21 голос
7.1 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  756 В жанре «драма»  355 В фильмах СССР  124
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Поднятая целина

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