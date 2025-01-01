Пламенный коммунист Семен Давыдов направлен на хозяйственно-организационные работы в казачью станицу Гремячий Лог. Председатель местного сельсовета Андрей Разметнов и секретарь КПСС Макар Нагульнов помогают ему в проведении коллективизации, однако созданию колхоза противятся зажиточные крестьяне.

Постепенно и местные кулаки осознают преимущества коллективного труда и сами приносят свое хозяйство в колхоз. Однако белый есаул Половцев без устали строит коммунистам козни. Тем временем Давыдов влюбляется в бывшую жену Нагульнова, Лушку, и она отвечает ему взаимностью…