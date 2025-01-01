Пламенный коммунист Семен Давыдов направлен на хозяйственно-организационные работы в казачью станицу Гремячий Лог. Председатель местного сельсовета Андрей Разметнов и секретарь КПСС Макар Нагульнов помогают ему в проведении коллективизации, однако созданию колхоза противятся зажиточные крестьяне.
Постепенно и местные кулаки осознают преимущества коллективного труда и сами приносят свое хозяйство в колхоз. Однако белый есаул Половцев без устали строит коммунистам козни. Тем временем Давыдов влюбляется в бывшую жену Нагульнова, Лушку, и она отвечает ему взаимностью…
Ленинградский рабочий Давыдов приезжает в казачий хутор Гремячий Лог с целью помочь донскому казачеству перейти к новым, коллективным формам хозяйства. Кулаки умело используют ошибки руководителя местной партийной организации Макара Нагульнова, восстанавливая против него бедняков. Давыдову удается организовать колхоз. Его метод убеждения явно расходится с принудительными мерами Нагульнова. Однако общая цель — после ряда драматических столкновений — приводит героев к примирению. Действие фильма происходит в тридцатых годах.
|6 июня 1959
|Россия
|12+
|10 октября 1959
|США