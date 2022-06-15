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Джои Кинг — Фильмы

Джои Кинг и Джейкоб Элорди

Джои Кинг побрилась

Джои Кинг — Инстаграм

Американская актриса Джои Кинг родилась 30 июля 1999 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Мировую известность ей принесла роль в фильме «Рамона и Бизус», где также сыграла звезда подростковых ромкомов Селена Гомес. У Джои есть две сестры — Хантер и Келли — также актрисы.

Джои Кинг — Фильмы

Карьера Джои Кинг началась довольно рано. Уже в семь лет она впервые засветилась на экране. То и дело девочка снималась в эпизодических ролях на телевидении и в короткометражках. В 2006 году одна из них даже получила номинацию на премию «Эмми».

Джои с детства также стала озвучивать мультфильмы, подарив свой голос персонажам таких анимационных шедевров, как «Хортон» и «Ледниковый период 3: Эра динозавров». Она также озвучила фарфоровую куклу в ленте «Оз: Великий и Ужасный».

До того, как получить роль в «Рамоне и Бизус» она также успела засветиться в картинах «Карантин» и «Девушка в лифте». После этого, в 2011 году, она снялась в фильме «Эта дурацкая любовь» с такими звездами мирового кинематографа, как Стив Карелл, Эмма Стоун, Джулианна Мур и Райан Гослинг.

Затем Джои Кинг получила небольшую роль в картине Кристофера Нолана «Темный рыцарь: Возрождение легенды». И хоть это был всего лишь эпизод, тем не менее не каждый может похвастаться тем, что играл у такого знакового режиссера.

Джои Кинг стала набирать популярность после того, как снялась в фильме ужасов Джейсона Вана «Заклятие», где также сыграли Вера Фармига и Патрик Уилсон. Картина рассказывает об экстрасенсах Эде и Лоррейн Уоррен, которые расследуют загадочные события на уединенной ферме. Лента была очень тепло принята публикой и критиками и получила сиквел. Это не единственный хоррор в карьере Джои Кинг. Девочку также можно увидеть в ленте 2018 года «Слендермен».

Следующей значимой ролью для Джои стал фильм «Штурм Белого дома» Роланда Эммериха, в котором она сыграла вместе с Ченнингом Татумом и Джейми Фоксом. Продолжив играть в масштабных блокбастерах, Джои также получила роль в ленте «День независимости: Возрождение».

Джои Кинг и Джейкоб Элорди

В 2017 году стало известно, что после съемок фильма «Будка поцелуев» исполнители главных ролей, Джои Кинг и Джейкоб Элорди, встречаются. Актер известен своей ролью в ленте «Горячие каникулы». В интернете часто появляются слухи о том, что Джои Кинг и Джейкоб Элорди расстались, однако официально они это никогда не подтверждали.

Джои Кинг побрилась

В 2014 году Джои Кинг снялась в фильме Зака Браффа «Хотел бы я быть здесь», с которым она очень подружилась на съемках. Для роли дочери главного героя в исполнении самого Браффа, которую зовут Грейс Блум, актриса даже практически побрилась на лысо. Картина получила очень теплые отзывы, а сама Кинг настолько приглянулась режиссеру, что он позвал ее и в свой следующий проект «Уйти красиво», в котором сыграли Морган Фриман, Майкл Кейн и Алан Аркин. Спустя четыре года после «Хотел бы я быть здесь», Джои Кинг побрилась на лысо — в этот раз полностью. Она сделала это ради роли в сериале The Act.

Джои Кинг — Инстаграм

Джои Кинг является активным пользователем инстаграма, а число ее фолловеров давно превысило несколько миллионов.