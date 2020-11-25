Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джо Пеши
Джо Пеши
Joe Pesci
О персоне
Фильмография
Новости
Награды и номинации
Вопросы и ответы
Джо Пеши
Joe Pesci
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
9 февраля 1943
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Биография Джо Пеши
Родился 9 февраля 1943 года. Ньюарк, Нью-Джерси, США.
Развернуть
Фильмография Джо Пеши
Ирландец
криминал, драма, биография
2019, США
8.0
Ранчо любви
драма
2010, США
6.0
Ложное искушение
драма, триллер, мелодрама
2006, США
7.0
Смертельное оружие 4
комедия, боевик, криминал
1998, США
7.0
На рыбалку
комедия, криминал
1997, США
4.0
Казино
драма, криминал
1995, США / Франция
8.0
Джимми-Голливуд
драма, комедия, криминал
1994, США
5.0
Мой кузен Винни
комедия
1992, США
8.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Netflix представил получасовой фильм о съемках «Ирландца»
Ролик в честь годовщины гангстерской драмы.
Написать
25 ноября 2020 15:36
Мартин Скорсезе раскрыл главную причину, по которой хотел снять «Ирландца»
Это не деньги и даже не возможность поработать с великолепными актерами.
Написать
11 февраля 2020 14:46
Объявлен полный список номинантов на «Оскар» 2020
В ходе торжественной церемонии Джон Чо и Исса Рэй объявили список претендентов на золотые статуэтки Киноакадемии.
Написать
13 января 2020 16:47
Все новости
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас