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Джо Пеши

Joe Pesci
Джо Пеши
Джо Пеши Joe Pesci
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Дата рождения
9 февраля 1943
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Биография Джо Пеши

Родился 9 февраля 1943 года. Ньюарк, Нью-Джерси, США.

Фильмография Джо Пеши
Ирландец
Ирландец
криминал, драма, биография 2019, США
8.0
Ранчо любви
Ранчо любви
драма 2010, США
6.0
Ложное искушение
Ложное искушение
драма, триллер, мелодрама 2006, США
7.0
Смертельное оружие 4
Смертельное оружие 4
комедия, боевик, криминал 1998, США
7.0
На рыбалку
На рыбалку
комедия, криминал 1997, США
4.0
Казино
Казино
драма, криминал 1995, США / Франция
8.0
Джимми-Голливуд
Джимми-Голливуд
драма, комедия, криминал 1994, США
5.0
Мой кузен Винни
Мой кузен Винни
комедия 1992, США
8.0
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Netflix представил получасовой фильм о съемках «Ирландца» Ролик в честь годовщины гангстерской драмы.
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25 ноября 2020 15:36
Мартин Скорсезе раскрыл главную причину, по которой хотел снять «Ирландца» Это не деньги и даже не возможность поработать с великолепными актерами.
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11 февраля 2020 14:46
Объявлен полный список номинантов на «Оскар» 2020 В ходе торжественной церемонии Джон Чо и Исса Рэй объявили список претендентов на золотые статуэтки Киноакадемии.
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13 января 2020 16:47
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