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Постер к сериалу Дрянь
Постер к сериалу Дрянь
Постер к сериалу Дрянь
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Постер к сериалу Дрянь
Рейтинги
8.4 Рейтинг IMDb: 8.7
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4 постера
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Рейтинги
8.4 Рейтинг IMDb: 8.7
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Киноафиша Сериалы Дрянь
Дрянь (2016 - 2019) Fleabag 18+
Год выпуска 2016
Страна Великобритания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал BBC Three
Продолжительность 6 часов 0 минут
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О чем сериал

Драмеди о современной молодой женщине из Лондона. Она неразборчива в связях, пытается как-то вести свой бизнес — маленькое кафе с живыми хомячками и общаться со своей семьей. Девушка живет в мире феминизма, постоянного страха из-за возможного рака груди и внезапных месячных. Секс становится для нее практически единственным способом сбежать от реальности, а все остальное может подождать.

Моноспектакль сценаристки и актрисы Фиби Уоллер-Бридж как дневник человека, который недавно потерял близкого друга и пытается склеить себя по частям.

Дрянь - трейлер второго сезона
Дрянь
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Фиби Уоллер-Бридж
Фиби Уоллер-Бридж
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Эндрю Скотт
Эндрю Скотт
Билл Патерсон
Билл Патерсон
Оливия Колман
Оливия Колман
Энтони Уэльс
Бретт Гельман
Бретт Гельман
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Дрянь - Сезон 1 Сезон 1
2016, 6 эпизодов
 
Дрянь - Сезон 2 Сезон 2
2019, 6 эпизодов
 
Новости о сериале
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Автор «Дряни» Фиби Уоллер-Бридж работает над новым сериалом
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Кадры из сериала
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