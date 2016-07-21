Драмеди о современной молодой женщине из Лондона. Она неразборчива в связях, пытается как-то вести свой бизнес — маленькое кафе с живыми хомячками и общаться со своей семьей. Девушка живет в мире феминизма, постоянного страха из-за возможного рака груди и внезапных месячных. Секс становится для нее практически единственным способом сбежать от реальности, а все остальное может подождать.