Содержание:

Дженнифер Лопес — Фильмы

- Дженнифер Лопес — «Селена»

- Дженнифер Лопес — «Давайте потанцуем»

- Дженнифер Лопес — «Начни сначала»

Дженнифер Лопес — Личная жизнь

Дженнифер Лопес родилась 24 июля 1969 года в Бронксе, Нью-Йорк. Она является известной американской актрисой, певицей, продюсером и бизнесвумен. Ее родители, Гваделупе Родригес и Дэвид Лопес, являются пуэрториканцами. Также в семье есть еще двое дочерей: Лесли и Линда. Отец семейства был программистом, а мать — домохозяйкой. Уже с пяти лет Дженнифер начала заниматься танцами и пением. К семи она уже выступала вместе со школой, а училась она в католической школе для девочек. Во время учебы она также занималась бегом, гимнастикой, софтболом.

Дженнифер Лопес — Фильмы

Первое прослушивание в кино случилось для Дженнифер Лопес, когда она была в выпускном классе. Ей досталась роль Майры в картине «Моя маленькая девочка» Конни Кейзермена. Именно после этого она поняла, что хочет стать большой актрисой. Столкнувшись с неприятием родителей, она переехала из дома и стала снимать квартиру на Манхэттене. Тогда же она начала играть в местных мюзиклах, преследуя свою мечту.

Дженнифер Лопес долго искала свое место в этом мире, занимаясь танцами и пением в разных коллективах и труппах, но актерскую карьеру начала в 1995 году. Она сыграла небольшие роли в картинах «Моя семья», «Денежный поезд», «Джек», «Кровь и вино». После фильма «Селена» о Лопес заговорили, и это послужило главным толчком в развитии ее дальнейшей карьеры.

За долгие годы карьеры Дженнифер Лопес снялась в огромном количестве фильмов, среди которых «Селена», «Вне поля зрения», «Анаконда», «Клетка», «Свадебный переполох», «С меня хватит», «Госпожа горничная», «Джильи», «Девушка из Джерси», «Давайте потанцуем» и многих других.

Дженнифер Лопес — «Селена»

Одним из самых главных фильмов в карьере Лопес считается «Селена» Грегори Нава, вышедший на экран в 1997 году. Это история певицы по имени Селена, которая заставила все Соединенные штаты полюбить латиноамериканский стиль техано. Ее голос очаровал тысячи людей, а ее печальная судьба растрогала не меньше сердец. Дженнифер Лопес сыграла в фильме главную роль, после чего оказалась на волне популярности. Она также была отмечена номинацией на «Золотой глобус».

Дженнифер Лопес — «Давайте потанцуем»

Еще одним известным фильмом с Дженнифер Лопес является лента «Давайте потанцуем» с Ричардом Гиром. Картина вышла в 2004 году и рассказывает историю уставшего от своей жизни мужчины, который решается пойти на бальные танцы и тем самым изменить все. Главные роли в фильме сыграли такие известные актеры, как Ричард Гир, Дженнифер Лопес и Сьюзен Сарандон.

Дженнифер Лопес — «Начни сначала»

В 2018 году после перерыва в исполнении главных ролей на большом экране Дженнифер Лопес возвращается в фильме «Начни сначала» от режиссера комедий «Управление гневом» и «50 первых поцелуев» Питера Сигала. В центре сюжета оказывается женщина, которой выпадает редкий шанс устроиться на престижную работу в крупной корпорации, когда она потеряла всякую надежду на успешное будущее. Теперь только в ее руках возможность доказать всем силу врожденных талантов.

Дженнифер Лопес — Личная жизнь

С 1997 по 1998 Дженнифер Лопес была в браке с Охани Ноа. Ее вторым мужем стал танцор Крис Джадд, с которым они состояли в брачных отношениях с 2001 по 2002. Затем Лопес завела отношения с Беном Аффлеком. Пара была очень популярной, однако успела расстаться до помолвки. В 2004 году Лопес вышла замуж в третий раз — за своего друга Марка Энтони. В 2008 году она родила от него двойню. Пара была в браке до 2014 года. С 2017 года Дженнифер состоит в отношениях с бейсболистом Алексом Родригесом.