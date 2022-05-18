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Дженнифер Лопес

Jennifer Lopez
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес Jennifer Lopez
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Дата рождения
24 июля 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Продюсер
Личные связи
Бен Аффлек
Бен Аффлек
были в отношениях до 2004 г
Биография Дженнифер Лопес

Содержание:

Дженнифер Лопес — Фильмы
 - Дженнифер Лопес — «Селена»
 - Дженнифер Лопес — «Давайте потанцуем»
 - Дженнифер Лопес — «Начни сначала»
Дженнифер Лопес — Личная жизнь

Дженнифер Лопес родилась 24 июля 1969 года в Бронксе, Нью-Йорк. Она является известной американской актрисой, певицей, продюсером и бизнесвумен. Ее родители, Гваделупе Родригес и Дэвид Лопес, являются пуэрториканцами. Также в семье есть еще двое дочерей: Лесли и Линда. Отец семейства был программистом, а мать — домохозяйкой. Уже с пяти лет Дженнифер начала заниматься танцами и пением. К семи она уже выступала вместе со школой, а училась она в католической школе для девочек. Во время учебы она также занималась бегом, гимнастикой, софтболом.

Дженнифер Лопес — Фильмы

Первое прослушивание в кино случилось для Дженнифер Лопес, когда она была в выпускном классе. Ей досталась роль Майры в картине «Моя маленькая девочка» Конни Кейзермена. Именно после этого она поняла, что хочет стать большой актрисой. Столкнувшись с неприятием родителей, она переехала из дома и стала снимать квартиру на Манхэттене. Тогда же она начала играть в местных мюзиклах, преследуя свою мечту.

Дженнифер Лопес долго искала свое место в этом мире, занимаясь танцами и пением в разных коллективах и труппах, но актерскую карьеру начала в 1995 году. Она сыграла небольшие роли в картинах «Моя семья», «Денежный поезд», «Джек», «Кровь и вино». После фильма «Селена» о Лопес заговорили, и это послужило главным толчком в развитии ее дальнейшей карьеры.

За долгие годы карьеры Дженнифер Лопес снялась в огромном количестве фильмов, среди которых «Селена», «Вне поля зрения», «Анаконда», «Клетка», «Свадебный переполох», «С меня хватит», «Госпожа горничная», «Джильи», «Девушка из Джерси», «Давайте потанцуем» и многих других.

Дженнифер Лопес — «Селена»

Одним из самых главных фильмов в карьере Лопес считается «Селена» Грегори Нава, вышедший на экран в 1997 году. Это история певицы по имени Селена, которая заставила все Соединенные штаты полюбить латиноамериканский стиль техано. Ее голос очаровал тысячи людей, а ее печальная судьба растрогала не меньше сердец. Дженнифер Лопес сыграла в фильме главную роль, после чего оказалась на волне популярности. Она также была отмечена номинацией на «Золотой глобус».

Дженнифер Лопес — «Давайте потанцуем»

Еще одним известным фильмом с Дженнифер Лопес является лента «Давайте потанцуем» с Ричардом Гиром. Картина вышла в 2004 году и рассказывает историю уставшего от своей жизни мужчины, который решается пойти на бальные танцы и тем самым изменить все. Главные роли в фильме сыграли такие известные актеры, как Ричард Гир, Дженнифер Лопес и Сьюзен Сарандон.

Дженнифер Лопес — «Начни сначала»

В 2018 году после перерыва в исполнении главных ролей на большом экране Дженнифер Лопес возвращается в фильме «Начни сначала» от режиссера комедий «Управление гневом» и «50 первых поцелуев» Питера Сигала. В центре сюжета оказывается женщина, которой выпадает редкий шанс устроиться на престижную работу в крупной корпорации, когда она потеряла всякую надежду на успешное будущее. Теперь только в ее руках возможность доказать всем силу врожденных талантов.

Дженнифер Лопес — Личная жизнь

С 1997 по 1998 Дженнифер Лопес была в браке с Охани Ноа. Ее вторым мужем стал танцор Крис Джадд, с которым они состояли в брачных отношениях с 2001 по 2002. Затем Лопес завела отношения с Беном Аффлеком. Пара была очень популярной, однако успела расстаться до помолвки. В 2004 году Лопес вышла замуж в третий раз — за своего друга Марка Энтони. В 2008 году она родила от него двойню. Пара была в браке до 2014 года. С 2017 года Дженнифер состоит в отношениях с бейсболистом Алексом Родригесом.

Интересные факты о Дженнифер Лопес

- Дженнифер Лопес является создательницей фэшн-бренда J.Lo.

- Дженнифер Лопес получила звезду на Аллее славы в 2013 году.

- Является активным общественным деятелем и правозащитником.

- По слухам, Дженнифер Лопес является сайентологом, однако она утверждает, что выросла католичкой.

- В 1999 году Дженнифер Лопес была задержана по подозрению в стрельбе на Таймс-сквер вместе с возлюбленным Шоном Комбсом, однако обвинения были сняты.

Фильмография Дженнифер Лопес
Первый встречный
Первый встречный
комедия, музыка, мелодрама 2022, США
7.0
Мать
боевик, триллер 2022, США
0.0
Моя пиратская свадьба
Моя пиратская свадьба
боевик, комедия, мелодрама 2022, США
0.0
Стриптизерши
Стриптизерши
триллер, драма 2019, США
6.0
Начни сначала
Начни сначала
комедия 2018, США
7.0
Ледниковый период: Столкновение неизбежно
Ледниковый период: Столкновение неизбежно
комедия, анимация 2016, США
7.0
Дом
Дом
анимация, фэнтези, приключения, фантастика 2015, США
7.0
Поклонник
Поклонник
триллер 2015, США
4.0
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1 комментарий
14 февраля 2022 09:05
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Бен Аффлек
Бен Аффлек Ben Affleck
были в отношениях до 2004 г
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