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The Irishman

Ирландец, 2019

2019 / США
8.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Факты О фильме

- фильм основан на романе «Я слышал, ты красишь дома» Чарльза Брандта. 

В доме престарелых сильно пожилой мужчина по имени Фрэнк Ширан вспоминает свою жизнь. В 1950-е он работал простым водителем грузовика, совсем не хотел быть гангстером и думал, что маляры - это те, кто красят дома, когда случайно познакомился с криминальным авторитетом Расселом Буфалино. Тот взял парня под своё крыло, начал давать ему небольшие поручения, и вот уже Фрэнк по прозвищу Ирландец сам работает «маляром», мафиозным киллером. Вскоре Рассел сводит его с известным профсоюзным лидером Джимми Хоффой.

8.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 3 часа 29 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 1 ноября 2019
Премьера в мире 13 октября 2019
Возраст 18+
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Мартин Скорсезе
Мартин Скорсезе
В ролях
Аль Пачино
Аль Пачино
Джо Пеши
Джо Пеши
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Бобби Каннавале
Бобби Каннавале
Харви Кейтель
Харви Кейтель
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ирландец 2 постера
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Пожилой Фрэнк Ширан (Роберт Де Ниро) по прозвищу Ирландец вспоминает свою жизнь. Когда-то он работал водителем грузовика и случайно познакомился с боссом мафии Расселом Буфалино (Джо Пеши). Попав к нему в помощники, Фрэнк ступает на опасный преступный путь. А вскоре дела сводят их со знаменитым лидером профсоюза дальнобойщиков Джимми Хоффой (Аль Пачино). Мартин Скорсезе прославился благодаря эпическим криминальным полотнам. Его «Славные парни» и «Казино» уже вошли в…
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саундтрек фильма Ирландец
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