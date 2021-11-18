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Билл Пуллман
Билл Пуллман
Bill Pullman
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Билл Пуллман
Bill Pullman
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Дата рождения
17 декабря 1953
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Хорнелл, Нью-Йорк, США
Рост
188 см
Биография Билла Пуллмана
Родился 17 декабря 1953 года. Хорнелл, Нью-Йорк, США
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Фильмография Билла Пуллмана
Ассистент звезды
драма, мюзикл, мелодрама
2020, США
6.0
Темные воды
драма, биография, исторический
2019, США
8.0
TheatreHD: Все мои сыновья
спектакль, драма
2019, Великобритания
8.0
Великий уравнитель 2
боевик, криминал, триллер
2018, США
7.0
Власть
биография, комедия
2018, США
7.0
ЛБД
драма, биография
2016, США
6.0
Брат-Природа
комедия
2016, США
4.0
День независимости: Возрождение
фантастика, боевик, приключения
2016, США
5.0
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