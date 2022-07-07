Джон Дэвид Вашингтон появился на свет 28 июля 1984 года в районе Толука-Лейк в Лос-Анджелесе, расположенном в штате Калифорния. Его отцом является продюсер и оскароносный актер Дензел Вашингтон. Мама Джона Полетта тоже была актрисой, но оставила ремесло, чтобы посвятить себя семье. Помимо Джона Дэвида, родители воспитывали дочь Катю и близнецов Оливию и Малкольма. Кстати, Оливия тоже решила продолжить семейную традицию и связала свою жизнь с актерским ремеслом. Дедушка Джона Дэвида был церковным служащим, и будущий актер воспитывался по религиозным канонам.

Вашингтон с ранних лет посещал спортивную школу «Кэмпбелл Холл», где делал большие успехи в баскетболе, легкой атлетике и футболе. В 2002 году он поступил в элитный гуманитарный колледж «Морхаус», получив стипендию за свои успехи в спорте. С мая 2006 года Джон Дэвид всерьез занялся своей спортивной карьерой и на протяжении шести лет играл за разные футбольные команды Калифорнии.

Кинодебют звездного ребенка случился еще в восьмилетнем возрасте, когда он принял участие в съемках ленты «Малкольм Икс», сыграв школьника из Гарлема. Тогда он впервые снялся вместе со своим отцом, исполнившим в том фильме главную роль. Второй раз он появился на экране только через 23 года, воплотив образ Рикки Джеррета в спортивной комедии «Футболисты». А широкую узнаваемость актер получил в 2018 году, снявшись в криминально-комедийной драме «Черный клановец». Спустя два года режиссер Кристофер Нолан доверил ему центральную роль в своей ленте «Довод».

Вашингтон предпочитает не афишировать детали своей частной жизни, он редко попадал на страницы желтой прессы. Актера подозревали в романе с Вивиан Никсон, но эти слухи не получили официального подтверждения. На вопрос, кто стал бы его спутницей на церемонии вручения премии «Оскар», он ответил, что позвал бы с собой маму, добавив, что является холостяком.