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Джон Дэвид Вашингтон

John David Washington
Джон Дэвид Вашингтон
Джон Дэвид Вашингтон John David Washington
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Дата рождения
28 июля 1984
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Рост
175 см
Биография Джона Дэвида Вашингтона

Джон Дэвид Вашингтон появился на свет 28 июля 1984 года в районе Толука-Лейк в Лос-Анджелесе, расположенном в штате Калифорния. Его отцом является продюсер и оскароносный актер Дензел Вашингтон. Мама Джона Полетта тоже была актрисой, но оставила ремесло, чтобы посвятить себя семье. Помимо Джона Дэвида, родители воспитывали дочь Катю и близнецов Оливию и Малкольма. Кстати, Оливия тоже решила продолжить семейную традицию и связала свою жизнь с актерским ремеслом. Дедушка Джона Дэвида был церковным служащим, и будущий актер воспитывался по религиозным канонам.

Вашингтон с ранних лет посещал спортивную школу «Кэмпбелл Холл», где делал большие успехи в баскетболе, легкой атлетике и футболе. В 2002 году он поступил в элитный гуманитарный колледж «Морхаус», получив стипендию за свои успехи в спорте. С мая 2006 года Джон Дэвид всерьез занялся своей спортивной карьерой и на протяжении шести лет играл за разные футбольные команды Калифорнии.

Кинодебют звездного ребенка случился еще в восьмилетнем возрасте, когда он принял участие в съемках ленты «Малкольм Икс», сыграв школьника из Гарлема. Тогда он впервые снялся вместе со своим отцом, исполнившим в том фильме главную роль. Второй раз он появился на экране только через 23 года, воплотив образ Рикки Джеррета в спортивной комедии «Футболисты». А широкую узнаваемость актер получил в 2018 году, снявшись в криминально-комедийной драме «Черный клановец». Спустя два года режиссер Кристофер Нолан доверил ему центральную роль в своей ленте «Довод».

Вашингтон предпочитает не афишировать детали своей частной жизни, он редко попадал на страницы желтой прессы. Актера подозревали в романе с Вивиан Никсон, но эти слухи не получили официального подтверждения. На вопрос, кто стал бы его спутницей на церемонии вручения премии «Оскар», он ответил, что позвал бы с собой маму, добавив, что является холостяком.

Интересные факты о Джоне Дэвиде Вашингтоне
  • Выпускником частного заведения для чернокожих, где учился Джон Дэвид, был проповедник и руководитель движения за права чернокожих в США Мартин Лютер Кинг – младший.
  • Успешная карьера Джона Дэвида в спорте была окончена из-за серьезной травмы ноги в возрасте 28 лет.
  • В 2010 году Джон Дэвид проявил себя в качестве продюсера криминальной драмы «Книга Илая», где его отец воплотил образ странника с героической судьбой.
  • Джон Дэвид является ярым фанатом творчества поп-исполнительницы Бейонсе.
  • Джон Дэвид признавался, что в его жизни был период, когда он не доверял женщинам, потому что был уверен, что им он интересен лишь потому, что он – сын Дензела Вашингтона.
  • Джон Дэвид рассказывал, что боится высоты и потому часть съемок «Довода» прошла для него особенно болезненно. Позже он благодарил режиссера Кристофера Нолана за его терпение.
  • Вопреки распространенному мнению, Джон Дэвид, а не Джон – полное имя актера. Он не любит, когда к нему обращаются только по первой его части.
Фильмография Джона Дэвида Вашингтона
Малкольм и Мари
Малкольм и Мари
драма 2021, США
6.0
Беккет
Беккет
драма, триллер 2021, Италия / Бразилия / Греция
6.0
Довод
Довод
фантастика, боевик, триллер 2020, США / Великобритания
7.0
Монстр
Монстр
драма 2018, США
5.0
Черный клановец
Черный клановец
триллер, драма, криминал, биография 2018, США
6.0
Старик и ружьё
Старик и ружьё
драма, комедия, криминал 2018, США
6.0
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Фотографии Джона Дэвида Вашингтона Все фотографии
Джон Дэвид Вашингтон Джон Дэвид Вашингтон Джон Дэвид Вашингтон Джон Дэвид Вашингтон
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Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Кристиана Бэйла и Марго Робби обвиняют в преступлении в трейлере фильма «Амстердам» Также в картине снялись Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Де Ниро, Аня Тейлор-Джой и другие звезды Голливуда.
Написать
7 июля 2022 12:05
Новый фильм Дэвида О Рассела со звездным актерским составом обрел название и первый кадр Был показан и первый трейлер, но пока доступен лишь его пересказ.
Написать
28 апреля 2022 13:13
Режиссер и оператор «Изгоя один» приступили к съемкам научно-фантастического фильма с Джоном Дэвидом Вашингтоном В картине также снимаются актеры из «Вечных» и «Человека-паука: Нет пути домой».
Написать
19 января 2022 13:28
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14 сентября 2018 15:26
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