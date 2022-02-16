Содержание:

Джон Красински - Фильмы

- Джон Красински - «Офис»

- Джон Красински - «Жених напрокат»

- Джон Красински - «Джек Райан»

Джон Красински - Личная жизнь

Джон Красински родился 20 октября 1979 года в Брайтоне, штат Массачусетс, в семье медсестры Мери Клэр и врача Рональда Красински и рос с двумя старшими братьями. У актера есть ирландские и польские корни. С детства увлекался бейсболом и играл в команде Малой Лиги, а также интересовался психологией. Окончил высшую школу в 1997 году и некоторое время подрабатывал психологом, а потом уехал на год преподавать английский в Коста-Рике. В 2001 году окончил университет по специальности «драматургия».



Джон Красински - Фильмы

Дебют Красински на экране состоялся в эпизодической роли в фильме о событиях Карибского кризиса «Тринадцать дней», которая положила начало серии небольших ролей в кино и на телевидении. Вплоть до 2005 года в карьере актера не было ярких работ, но потом удача улыбнулась ему и принесла роль Джима Халперта в популярном телешоу «Офис». Сериал был остро актуальным, так как не только рассказывал о буднях обычных, вроде бы непримечательных, офисных работников, но и был снят как реалити-шоу. Красински участвовал в производстве сериала как продюсер и сценарист. Также актер снялся в популярном сериале «C.S.I.: Место преступления» и появился в нескольких сериях шоу «Закон и порядок» и «Без следа».



Актер также сыграл незначительные роли в таких популярных картинах, как «Кинси», «Морпехи», «Раскаяние», «Отпуск по обмену» и озвучил Ланселота в третьей части мультфильма «Шрек». В 2006 году Красински сыграл в фильме Грегга Араки «Хохотушка» с Анной Фэрис, а в следующем году исполнил одну из главных ролей в комедии Кена Куописа «Лицензия на брак». В 2009 году сыграл в независимой драме Сэма Мендеса «В пути» о молодой паре, которая путешествует по США в поисках идеального места для рождения ребенка. В 2011 году Красински исполнил роль второго плана в комедийной мелодраме «Жених напрокат», которая собрала внушительную кассу. В 2018 году актер получил главную роль в сериале об агенте ЦРУ «Джек Райан» и попробовал себя в качестве режиссера с фильмом «Тихое место».





Джон Красински - «Офис»

Сатирический сериал, снятый в жанре псевдодокументалистики, выходивший на канале NBC с 2005 по 2013 год. Небольшой региональный офис компании Dunder Mifflin, занимающейся поставкой бумажной продукции. Каждый из сотрудников - Дуайт Шрут (Рэйн Уилсон), Джим Халперт (Джон Красински), Пэм Бисли (Дженна Фишер), Райан Ховард (Бенжмамин Новак) - имеет свои причуды, привычки и комплексы, которые активно демонстрирует на камеру. Коллеги ругаются, мирятся, шутят и целыми днями терпят выходки своего босса Майкла Скотта (Стив Кэрелл). Сериал получил множество наград, в том числе «Золотой глобус» и «Эмми».



Джон Красински - Жених напрокат»

Мелодрама Люка Гринфилда 2011 года. Дарси (Кейт Хадсон) и Рэйчел (Дженнифер Гудвин) - подруги с детства, но они обе неравнодушны к одному и тому же парню по имени Декс (Колин Игглсфилд). Решительная Дарси приглашает его на свидание, и по прошествии 6 лет на день рожденья подруги объявляет подруге о предстоящей свадьбе. Будучи в сильном подпитии, Дарси уезжает домой раньше, а Рэйчел со своим лучшим другом Итоном (Джон Красински) пытается поймать такси. Внезапно появляется Декс и приглашает невеселую именинницу еще выпить - и вскоре они уже целуются в такси, а наутро просыпаются в одной постели.



Джон Красински - «Джек Райан»

Сериал 2018 года в жанре политического триллера об аналитике ЦРУ Джеке Райане (Джон Красински), который обращает внимание на серию подозрительных банковских переводов и начинает собственное расследование. Он вынужден оставить безопасную офисную работу и втянуться в преследование опасных террористов по всей Европе и Ближнему Востоку, пока они готовят атаку на США. Сценарий сериала основан на серии романов Тома Клэнси о Джеке Райане.



Джон Красински - Личная жизнь

В 2008 году актер начал встречаться с актрисой Эмили Блант и в 2010 они поженились. У пары родились две дочери - Хэйзел и Вайолет.