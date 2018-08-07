Безумно богатые азиаты, 2018

Рейчел – американка китайского происхождения, которая преподает в институте. Пару лет назад у нее начались романтические отношения с Ником – парнем из Сингапура, работающим в том же университете. Однажды молодой человек получает приглашение на свадьбу друга. Вместе с Рейчел он отправляется в Сингапур, где планирует заодно познакомить девушку со своей семьей. Здесь ее ждет неожиданный сюрприз. Семья Ника баснословно богата и при этом настроена против его связи с обычной преподавательницей.