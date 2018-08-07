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Безумно богатые азиаты Безумно богатые азиаты
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Crazy Rich Asians

Безумно богатые азиаты, 2018

2018 / США
7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Рейчел – американка китайского происхождения, которая преподает в институте. Пару лет назад у нее начались романтические отношения с Ником – парнем из Сингапура, работающим в том же университете. Однажды молодой человек получает приглашение на свадьбу друга. Вместе с Рейчел он отправляется в Сингапур, где планирует заодно познакомить девушку со своей семьей. Здесь ее ждет неожиданный сюрприз. Семья Ника баснословно богата и при этом настроена против его связи с обычной преподавательницей.

  • Сюжет основан на романе с одноименным названием известного сингапурского писателя Кевина Квана, который был опубликован в 2013 году.
  • Это первый массовый фильм Голливуда, в котором все актеры имеют азиатское происхождение, но при этом сюжет не имеет отношения к дракам либо боевым искусствам.
  • Актриса Мишель Йео не оценила кольцо, которое должна была носить ее героиня. Поэтому она выбрала кольцо с бриллиантами и изумрудами из своей собственной коллекции. Его она и носила на протяжении всех съемок.
  • Для персонажа Аквафины планировали использовать несколько разных париков. Но когда их примеряли, остановили свой выбор на одном.
  • Актер Генри Голдинг прервал медовый месяц, чтобы попасть на пробы.

Рэйчел Чу — американка китайского происхождения. Она отправляется вместе с бойфрендом в Сингапур на свадьбу его лучшего друга, где узнаёт, что её спутник на самом деле родом из безумно богатого семейства, и все местные женщины до смерти хотят за него замуж.

7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 20 ноября 2018
Премьера в мире 7 августа 2018
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Джон М. Чу
Джон М. Чу
В ролях
Констанс Ву
Констанс Ву
Генри Голдинг
Генри Голдинг
Мишель Йео
Мишель Йео
Джемма Чан
Джемма Чан
Аквафина
Аквафина
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Безумно богатые азиаты 3 постера
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саундтрек фильма Безумно богатые азиаты
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