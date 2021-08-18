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Ингмар Бергман

Ingmar Bergman
Ингмар Бергман
Ингмар Бергман Ingmar Bergman
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Дата рождения
14 июля 1918
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
30 июля 2007
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актер
Биография Ингмара Бергмана

Содержание:
Ингмар Бергман - Фильмы
  - Ингмар Бергман - «Седьмая печать»
  - Ингмар Бергман - «Земляничная поляна»
  - Ингмар Бергман - «Стыд»
  - Ингмар Бергман - «Сцены из супружеской жизни»
  - Ингмар Бергман - «Фанни и Александр»
Ингмар Бергман - Личная жизнь

Бергман родился в 1918 году в Упсале в семье викария, где ему дали строгое воспитание. С детства он любил сочинять собственные истории и мечтал о карьере сценариста, а так же пробовал создавать мультфильмы с помощью «волшебного фонаря» своего брата Дага. В 12 лет Бергман попал за кулисы театра во время подготовки спектакля «Игра снов» по Стринбергу и окончательно заболел театром. В 1937 году он поступил в колледж в Стокгольме, где изучал историю искусств, но после скандала с семьей ушел из дома и присоединился к Драматической студии в качестве реквизитора и осветителя. 


Ингмар Бергман - Фильмы

Работать в кино Бергман начал в 1941 году. Сначала он редактировал сценарии, но позже написал собственный - «Травля», который был экранизирован. Мировую известность режиссеру принесли его фильмы 1950-х и 60-х годов: «Земляничная поляна», «Седьмая печать», «Улыбки летней ночи», «Молчание» и др. В 1972 году вышла картина «Шепоты и крики», исследующая процесс смерти. Фильм посвящен сложным отношениям умирающей от рака Агнес, двух ее сестер и служанки. После фильма «Фанни и Александр» в 1982 году режиссер объявляет, что посвящает себя театру и ставит свой главный (по собственному мнению) спектакль «Гамлет».


Ингмар Бергман - «Седьмая печать»

Фильм 1957 года повествует о событиях, произошедших в XIV веке. Рыцарь Антониус Блок (Макс фон Сюдов), возвращаясь домой после крестового похода, встречает саму Смерть. Она является ему в облике мужчине в черном, и они начинают партию в шахматы, длящуюся на протяжении всего фильма. В случае поражения рыцаря Смерть заберет его с собой. На своем пути Антониус встречает девушку, которую его оруженосец спасает от изнасилования и забирает с собой, а так же женщину, приговоренную к сожжению на костре как ведьма. Тем временем, партия в шахматы продолжается.


Ингмар Бергман - «Земляничная поляна»

Неспешная психологическая драма, получившая «Золотого медведя» на кинофестивале в Берлине. В центре картины пожилой профессор медицины Исак Борг из Стокгольма, который отправляется в Лунду на мероприятие в честь 50-летия своей профессиональной деятельности. Он отказывается от полета на самолете и едет на машине вместе со своей невесткой Марианной. По пути они встречают его бывших пациентов, заезжают к его старенькой матери и встречают попутчиков. Кроме того, они заезжают в дом, котором профессор жил в юности. События в фильме перемежаются с воспоминаниями, снами и внутренними монологами главного героя.


Ингмар Бергман - «Стыд»

В антивоенной картине 1968 года играет один из любимых актеров Бергмана Макс фон Сюдов. У дирижера Яна Розенберга болезнь сердца, и вместе со своей женой скрипачкой они переезжают на острове в Балтийском море. Начинающаяся война обрывает их привычный ход жизни.


Ингмар Бергман - «Сцены из супружеской жизни»

Камерный фильм из шести эпизодов о двадцатилетнем браке Марианны и Юхана (Лив Ульман и Эрланд Юзефсон). Они приходят в гости к своей знакомой супружеской паре и, наблюдая их ссору, видят будущее собственных отношений. Накопившиеся сложности и непонимание, а позже измена Юхана, приводят их на грань развода.


Ингмар Бергман - «Фанни и Александр»

Один из центральных фильмов в творчестве Бергмана, завоевавший 4 премии «Оскар». Двое детей, Александр и его сестра Фанни, остаются сиротами после смерти их отца, директора театра Оскара Экдаля, и их мать повторно выходит замуж за жесткого и требовательного епископа Эдгара Вергеруса. Когда жизнь с новым мужем становится невыносимой для нее и детей, женщина вместе со своей семьей ищет способ спастись от него.


Ингмар Бергман - Личная жизнь

Бергман был женат пять раз, и в общей сложности у него родилось девять детей. Первой женой режиссера была приятельница из бродячего театра Элса Фишер, но брак продлился недолго, и Бергман женился во второй раз на хореографе Эллен Лундстрем, родившей ему четырех детей. С третьей женой сценаристкой Ган Грут у режиссера родился один ребенок. В следующий раз его супругой стала композитор Кэби Ларетеи, так же родившая одного ребенка в браке. Последней женой Бергмана стала Ингрид фон Розен, которая ушла из жизни раньше, чем он.

Интересные факты о Ингмаре Бергмане

На фильм «Седьмая печать» Бергмана вдохновила фреска «Смерть, играющая в шахматы» в шведской церкви Тебю.

Знаменитая актриса Ингрид Бергман, однофамилица режиссера, сыграла в «Осенней сонате» Бергмана свою последнюю роль.

Всего Бергман поставил более 60-ти кинокартин и больше 70-ти спектаклей.

Фильмография Ингмара Бергмана
Бергман
Бергман
документальный 2018, Швеция
6.0
Сарабанда
Сарабанда
драма, мюзикл 2003, Швеция / Дания / Норвегия / Финляндия / Италия / Австрия / Германия
7.0
В присутствии клоуна
В присутствии клоуна
драма 1997, Германия / Дания / Швеция / Италия / Норвегия
6.0
Маркиза де Сад
Маркиза де Сад
драма, исторический 1992, Швеция
6.0
Фанни и Александр
Фанни и Александр
мистика, драма, сказка 1982, Швеция / Франция / ФРГ
7.0
Из жизни марионеток
Из жизни марионеток
драма 1980, Германия / Швеция
7.0
Осенняя соната
Осенняя соната
мюзикл, драма 1978, Швеция / Франция / Германия
8.0
Змеиное яйцо
Змеиное яйцо
мистика, триллер 1977, США / ФРГ
6.0
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