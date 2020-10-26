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Дженнифер Билз
Дженнифер Билз
Jennifer Beals
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Дженнифер Билз
Jennifer Beals
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Дата рождения
19 декабря 1963
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Чикаго, Иллинойс, США
Рост
173 см
Биография Дженнифер Билз
Родилась 19 декабря 1963 года. Чикаго, Иллинойс, США.
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Фильмография Дженнифер Билз
Luckiest Girl Alive
драма, мистика
2022, США
0.0
После
драма, мелодрама
2019, США
8.0
Журналист
триллер, драма, криминал, детектив
2016, США
6.0
Матрица времени
драма, детектив
2016, США
7.0
Доказательство
драма, фэнтези, мистика
2015, США / Канада
6.0
Кинороман
комедия, драма, мелодрама
2013, Канада
5.0
Книга Илая
вестерн, приключения, драма, боевик
2010, США
7.0
Ночь для умирающих тигров
2010, Канада
5.0
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26 октября 2020 13:11
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