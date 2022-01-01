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Барбара Каррера
Барбара Каррера
Barbara Carrera
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Барбара Каррера
Barbara Carrera
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Дата рождения
31 декабря 1945
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Биография Барбара Каррера
Родилась 31 декабря 1945 года в Блюфилдс, Никарагуа
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Фильмография Барбара Каррера
Итальянские любовники
мелодрама, комедия
1996, США
6.0
Никогда не говори "никогда"
боевик, триллер, приключения
1983, США
8.0
Когда кончилось время
драма, приключения, боевик, триллер
1980, США / Канада
4.0
Эмбрион
ужасы, фантастика
1976, США
5.0
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