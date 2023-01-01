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Костюмер
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The Dresser

Костюмер, 1983

1983 / Великобритания
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О фильме
Времена Второй мировой войны. Передвижной шекспировский театр ставит «Короля Лира». Знаменитый актер, которого вся труппа зовет просто Сэр, пытается играть не только на сцене, но и в жизни. Однако, несмотря на все усилия, он все равно выглядит обрюзгшим пьяницей и деспотом, который отыгрывается за все неурядицы и семейные проблемы на своем костюмере Нормане. Тот же, как шут при короле Лире, преданный своему «хозяину», прикидывается то дурачком то несчастным, и терпеливо сносит все оскорбления обожаемого кумира…
мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 1983
Возраст 18+
Режиссер
Питер Йетс
В ролях
Альберт Финни
Том Кортни
Том Кортни
Эдвард Фокс
Зена Уолкер
Айлин Эткинс
Айлин Эткинс
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
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7.5 IMDb
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