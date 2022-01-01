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Линда Хант
Линда Хант
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Линда Хант
Linda Hunt
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Дата рождения
2 апреля 1945
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Биография Линда Хант
Родилась 2 апреля, 1945 года, Морристаун, Нью-Джерси, США
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Фильмография Линда Хант
Твои, мои и наши
комедия, мелодрама, семейный
2005, США
5.0
Покахонтас 2: Путешествие в Новый Свет
приключения, анимация, драма
1998, США
4.0
Из прошлого
документальный
1998, США
6.0
Детсадовский полицейский
триллер, боевик, криминал, комедия
1990, США
8.0
Год, опасный для жизни
военный, драма, мелодрама
1982, Австралия
8.0
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